首度攜手學術交流基金會 2026臺東縣全英語營隊 Taitung Adventure圓滿落幕

【記者 朱達志／台東 報導】為提升臺東縣國中小學生英語溝通能力，打造沉浸式英語學習環境，臺東縣政府教育處於1月17日至18日辦理全英語營隊「臺東大冒險（Taitung Adventure）」，邀請全縣國中小學生以英語展開一場充滿挑戰與樂趣的學習旅程。縣府教育處表示，臺東推動英語教育並非一次性的活動，而是長期且系統性的耕耘，營隊課程全程以英語進行，結合冒險闖關、團隊合作及生活化主題，讓學生在輕鬆活潑的氛圍中學習英語，培養學習自信與跨文化理解，體驗沉浸式英語學習的樂趣與成就感。

本次營隊由臺東縣政府教育處主辦，並首度與學術交流基金會（Fulbright）合作，共同邀請美籍教學助理參與課程規劃與教學實作，透過全英語互動與文化交流，引導學生在真實情境中自然使用英語，提升聽說能力，並拓展國際視野。此次跨國學術合作，不僅為臺東英語教育注入多元文化元素，也象徵縣府在英語教學推動上持續向外連結、與外部接軌的重要里程碑。

縣長饒慶鈴表示，「臺東英語教育不是一次性的活動，而是用外師量能、英語行動列車與全英語營隊，一步一步把英語送到孩子身邊。」縣府透過穩定引進外籍教學人力、持續推動英語行動列車以英語宅急便方式到校服務，以及辦理全英語沉浸式營隊，逐步營造孩子敢說、願說、樂於使用英語的學習環境，縮短城鄉英語學習差距，讓每一位孩子都能在臺東這片土地上，培養與世界對話的能力與自信。

臺東縣政府教育處指出，縣府長期深耕英語教育，目前縣內已有近40位外籍教學教師進入校園服務，與在地教師協同教學，逐步建構穩定的英語教學支持系統；同時，「英語行動列車」計畫已推動邁入第七年，以「英語宅急便」的方式主動到校服務，將英語學習資源送進偏鄉與小校，讓英語不受地理位置限制，成為孩子日常學習的一部分。本次全英語營隊即是在既有英語教學量能基礎上，進一步深化學習體驗的重要實踐。



本次營隊特別規劃其中一個場次於成功國小辦理，展現教育處持續平均外籍師資與英語教學資源、照顧偏遠地區學校的努力。透過將全英語學習活動帶入非市中心校園，讓更多偏鄉學童也能享有優質且多元的英語學習機會，落實教育資源均衡發展的目標。（照片記者朱達志翻攝）