首度曝光！陸軍Altius攻擊無人機實彈射擊 命中目標

國防部長顧立雄18日南下視導國軍向美國採購的Altius-600M型攻擊無人機，首度進行接裝實彈射擊操演，肯定官兵戮力訓練的努力與付出，期勉大家持續落實戰備整備，展現捍衛家園的決心。

Altius-600M型攻擊無人機由4聯裝發射拖車發射，可見到伸縮機翼尚未展開。 (圖/國防部)

顧立雄當天上午由陸軍司令呂坤修上將及相關幹部陪同，視導Altius-600M型攻擊無人機操演實況，聽取任務簡報，瞭解部隊射擊狀況，並慰勉操演部隊辛勞。

此次Altius-600M型攻擊無人機的實彈射擊在濁水溪周邊實施，由陸軍無人機訓練中心及各軍團砲指部射擊，以檢視部隊的操作流程與整體指揮管制作業效能。期間首先以訓練機實施性能測試，確認射擊空域與目標區環境；再射擊實彈機，驗證人員對裝備操作、故障排除的熟稔度，以及系統與指揮管制整合的成效。

Altius-600M型攻擊無人機在空中搜尋目標。 (圖/國防部)

這也是繼11月18日顧立雄視導陸軍無人機訓練中心時，Altius-600M型攻擊無人機的金屬訓練彈、發射拖車由官方首度公開後，Altius-600M型攻擊無人機實彈射擊、命中靶標的畫面再度曝光，也顯示發射拖車最多可配備4具無人機發射器。

Altius-600M型攻擊無人機命中 地面靶標；注意當作靶標的車輛，是國軍除役的自製CM24A1裝甲彈藥車。(圖/國防部)

