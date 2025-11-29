首度海外！日本百年舞藝VS.台灣金墨書法 史上首次「舞墨共演」超震撼
生活中心／綜合報導
日本傳統舞藝年度盛事「第30回 にっぽんのおどり全國大會 in 台湾」於 2025 年 11 月 29 日（六）在台北中油國光廳盛大舉辦。這是大會創立三十年來第一次在海外舉行，由台日文化藝術協會與日本新舞踊民踊協會共同主辦，台北牡丹扶輪社協辦。日本全國舞踊大會首次移師海外，攜手書法藝術呈現前所未有的「舞與墨」共演，引爆全場驚嘆。
活動邀集台日藝術名家齊聚，共同以舞傳情、以藝會友，開啟跨文化交流新頁。舞台上舞者身姿如筆；舞台下書法家以墨作語——舞蹈與書藝交織出深具美學意涵的跨界盛宴。
百年技藝跨海綻放 玲蘭領軍啟新篇
以細膩著稱的日本舞踊素有「靜中見動」之美。本屆由日本新舞踊民踊協會理事長 山根繭幹，與新邦樂舞踊若泉流台灣分家家元 若泉德玲（林汶玲老師） 聯袂率團來台，象徵百年舞藝跨越國界，在台灣綻放新貌。
節目內容橫跨邦樂、歌謠曲、股旅、船歌、民謠及 Yosakoi，並分成人組、壽年組與團體組，融合傳統與現代風格，展現日本舞踊的深厚底蘊與文化張力。這不只是一場舞蹈演出，更是一場傳統精神與現代藝術交會的文化對話。
「星桂冠賞」首度登台 林暉博士臺灣首場揮毫獻墨寶
大會特設最高榮譽「星桂冠賞」，由創辦人 林暉博士 親自頒授，以表彰推動藝術與文化交流的卓越貢獻。
長年致力於文化外交的林暉博士，以書法、詩文與影像跨界創作，向世界展現台灣文化的深度與能量。本屆特別舉行的「翰墨傳情儀典」，更是林博士首次於台灣國際舞台揮毫的重要時刻。
林博士以金墨書寫日本題款〈紀伊國屋文左衞門〉，並將墨寶致贈六位日方文化與藝術領袖，包括：
片山和之、日本台灣交流協會代表；
山根繭幹、日本新舞踊民謠協會理事長；
滿留紀弘、前 King Record 製作本部長；
山門大扇、山門流宗家；
藤間多紅、藤間流師範；
若泉德玲、若泉流家元。
金墨筆勢飛揚，既含深厚東方哲思，也象徵彼此情誼的長遠與深刻。
金墨書藝化境為語 以愛為本、以和為尊
林暉博士本次並創作五幅金墨書藝代表作——〈愛人敬天〉、〈無限必笑〉、〈真心舞和〉、〈和敬清寂〉、〈天山舞扇〉。深藍為底、金墨為筆：藍象徵靜謐與永恆，金象徵光明與信念。書法線條如舞者身姿，剛柔並濟，形成一場「墨之舞、心之詩」。
五幅作品皆寓意深遠：
〈愛人敬天〉：歌頌仁愛與謙敬
〈無限必笑〉：象徵樂觀生命力
〈真心舞和〉：凝聚舞藝與誠心
〈和敬清寂〉：蘊含禪風與內在寧靜
〈天山舞扇〉：象徵天地共舞、藝境無界
作品不僅是書法藝術高峰，更成為台日友誼的新文化印記。
以藝行善 跨界共融的文化典範
這屆評審陣容由日本舞踊界三大權威「滿留紀弘、山門大扇、藤間多紅」共同擔任。他們亦與台灣舞者深入交流，使藝術成為跨世代、跨文化的溝通橋樑。
主辦單位表示，本次活動以舞蹈為媒、以書藝為橋，展現文化外交的深刻意義。藝術不只是一種表演，更是一場跨越語言與地域的心靈對話。
活動收入將投入文化教育與公益計畫，落實「以舞修心、以藝行善」的理念，讓文化力成為長遠的善意能量。
圓滿閉幕・共譜未來新章
隨著舞步落幕、金墨光芒流轉，「第30回 にっぽんのおどり全國大會 in 台湾」圓滿閉幕——台日文化在此刻交心互映，也宣告下一個百年文化交流新章正式展開。
