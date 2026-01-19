首度演出台劇《百萬人推理》 鄭伊健讚在台工時很幸福！平常搭捷運趴趴走

《百萬人推理》主演群，左起為：阿翰、大霈、鄭伊健、婁峻碩。

Netflix 全新懸疑影集《百萬人推理》於今日舉辦記者會，最大焦點就是港星鄭伊健首度演出台劇、劇中演員李霈瑜（大霈）、阿翰、婁峻碩同台亮相。

鄭伊健此次回歸依舊維持絕佳狀態，首度來台拍戲的他，印象最深的是「悠遊卡」，直呼真的很好用，目前卡片還妥善留著。對於台灣的飲食，他更是讚不絕口：「早餐三明治、麻辣鍋、綠豆沙...太多了！大家可能以為我是來台灣吃東西的，回香港後發現真的胖了。」

鄭伊健首度演出台劇，對於「悠遊卡」讚不絕口。

談到在台灣拍戲的心得，鄭伊健直呼「很幸福」。他表示香港的工作時間通常很長，但在台灣第一天拍了一個鏡頭就收工，讓他非常驚訝，平時甚至會搭捷運到處走走，在台北多處留下足跡。

而大霈、婁峻碩、阿翰對於可以跟偶像「浩南哥」合作，都激動到不行，婁峻碩表示：「第一次鄭伊健哥對戲的時候，一句話都講不出來，但後來能跟他（劇中）對罵很興奮。」而大霈則在跟鄭伊健的相處中，感到他保持一顆赤子之心，私下最愛玩VR遊戲，甚至推坑劇組四五個人一起買遊戲機。鄭伊健自認不是常滑手機的人，更愛打電動，還幽默表示：「我也沒那麼落後，不會發長輩圖啦！」

大霈對於和鄭伊健合作，印象深刻是「保持赤子之心」的態度。

有趣的是，婁峻碩與阿翰竟是花蓮高中的隔壁班同學。阿翰透露，婁峻碩以前在學校就是帥氣的風雲人物，很有明星架勢。以模仿出名的阿翰，被鄭伊健稱讚「房東太太」形象維妙維肖。阿翰笑稱：「做阿姨很簡單，做自己比較難。」對於跟鄭伊健合作，他興奮到想傳訊息跟朋友炫耀。

Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》由蘇文聖（蘇三毛）身兼編劇與導演親手打造，聯合金獎團隊監製陳志炫、吳孟謙以及製作人張雅婷並與重磅卡司群鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、曾文翰 （阿翰）、洪千淑 (千千）等，創造一部融合網紅生態、死亡預言、偵查推理與跨世代差異的年初首檔大戲。該作將於2026年2月12日Netflix全球獨家上線。

