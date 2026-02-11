首度為動畫片獻唱！CORTIS將登NBA中場演出

韓國新人男團CORTIS。（圖／翻攝自Instagram＠cortis）





超人氣韓國新人男團CORTIS，又出新單曲了！這回他們首度為了動畫片，獻聲演唱主題曲，除此之外更傳出他們將登上NBA中場演出，也讓粉絲們相當期待，一次次突破紀錄，也令粉絲期待他們未來的亮眼表現。

一開口，粉絲們聽了是不是覺得好熟悉？你沒猜錯，弟弟團Cortis，這回為了《Kpop獵魔女團》團隊打造的動畫電影《山羊巔峰》，現唱主題曲〈Mention Me〉。

男神們甚至自錄短片，黑白風格顯得叛逆又帥氣。Cortis魅力席捲全球，這回首度為電影獻唱主題曲，不僅被看好，將是繼Kpop獵魔女團主題曲〈Golden〉之後，另一首風靡全世界的Kpop神曲。甚至傳出他們將在今年NBA明星賽中場演出，弟弟們一次次突破紀錄，也令粉絲期待他們未來的亮眼表現。



【更多東森娛樂報導】

●獨家／韓星愛台美食！ LE SSERAFIM允真讚蛋塔「征服世界」

●含金量爆表！蔡依林同框CORTIS、許光漢「小S霸氣站C位」

●柯震東全裸自己來！被問「成為蕭亞軒」反應曝光：好新鮮

