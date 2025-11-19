首度登小巨蛋 Marz23甩肉10公斤

Marz23將於11月22日在小巨蛋舉辦《不簡單的演唱會》。（寬宏藝術提供）

Marz23將於11月22日在小巨蛋舉辦《不簡單的演唱會》，首度攻蛋的日子進入倒數，Marz23心情是期待大於緊張，更直言這次的演出內容會是他音樂生涯中前所未有的突破，他預告：「荒謬到一個程度，但真的會讓大家記得很久。」

為了呈現最佳狀態，Marz23幾乎整天待在練團室，不斷調整音樂、編曲與舞台動線，對舞台細節反覆試驗，體能狀態意外變好，且最近與老婆一起實行一日兩餐的168 飲食法，還搭配規律健康餐，兩人短時間內都瘦了超過十公斤，Marz23笑說：「整個排練起來真的比較輕鬆，身體也變得更乾淨。」

Marz23親自發想的軟餅乾，更掀起樂迷熱議的周邊商品。（寬宏藝術提供）

除了新歌演出，也會有全新單曲〈魅惑天空2Ø25〉，Marz23指這首歌對他意義非凡，他說：「如果我20年前沒有看那部電影、沒有聽到這首歌，我可能不會踏進音樂這一行，也不會站在小巨蛋。對我來說，這是 everything。」

為了呈現最佳狀態，Marz23幾乎整天待在練團室。（寬宏藝術提供）

除了音樂內容，演唱會周邊同樣造成熱議，其中由Marz23親自發想的軟餅乾，更掀起樂迷熱議，他透露曾在網路上賣過餅乾，但因訂單太大、人手不足，最後不得不收掉，如今趁著攻蛋，他重新把這款餅乾帶回來，他笑說：「因為大家看演唱會常常卡在吃飯時間會肚子餓，那乾脆吃我的餅乾。我覺得這應該是史上最酷的周邊沒有之一。」至於餅乾特別的祕密配方，他神秘稱：「是用愛做的。」

