首度發聲提告羅唯仁 台積電：有簽保密.競業禁止條款

台北市 / 綜合報導

日前爆出前台積電資深副總羅唯仁，疑似帶走台積電先進製程相關資料，後續跳槽英特爾，25日台積電首度做出回應，已經對他提告。聲明稿中更點出，羅唯仁在台積電任職期間，有簽「保密條款」以及離職後的競業禁止條款，離職面談期間，還有被特別提醒。被問到離職後的去向，他只說要去學術機構任職，並未提到英特爾。針對台積電提告，律師說明是有關民事的部分，會和賠償有相關。

前台積電資深副總羅唯仁，日前被爆出疑似帶走先進製程資料，隨後加入英特爾，18日事件爆發至今，相隔多天25日台積電，首度發出聲明，要向羅唯仁提告，聲明稿第一段就寫出，已經向「智慧財產及商業法院」，提出對羅唯仁的訴訟，羅唯仁加入台積電21年，今年7月27日正式從台積電退休，不過他在去年三月被調任「企業策略發展部」資深副總，職責上其實不用再監督，管理研發部門事務，但他還是會要求研發部門，召開會議提供資料，要了解正在研發中，及未來規劃的先進製程技術。

廣告 廣告

前台積電資深副總羅唯仁(2025.09)說：「AI的興起和運用，呈現出巨大的機會。」不只如此，台積電更點出，羅唯仁任職期間有簽保密條款，離職後則有競業禁止條款，七月退休前的離職面談，法務長方淑華有特地提供提醒信函，說明了離職後的競業禁止義務，問到羅唯仁離職後的去向，他回答「將要到學術機構任職」並未提到英特爾，不過他隨後到英特爾擔任執行副總裁，台積電寫到羅唯仁「高度可能」，使用或洩漏移轉台積電營業秘密及機密資訊給英特爾，因此有採取法律行動的必要。

律師蔣昕佑說：「如果說他今天有簽署相關的條款，如果他違反這個條款的話，它通常合約裡面會寫說違反的效果是什麼，通常會去有一個損害賠償的金額，在這個(智慧財產及商業)法院提告就代表，它現在公布的這個案例一定是民事，一定是關於賠錢的部分。」

這樣的消息 震撼業界，經濟部晚間也回應，尊重台積電所提出的法律行動，會密切掌握對產業影響，檢調已經啟動調查，經濟部會配合確認，是否有侵害國家核心關鍵技術，及涉及侵害國安法，至於羅唯仁的工研院院士身分，經濟部則說明目前沒有撤回的機制，已經請工研院進行研議，目前還在討論當中。

原始連結







更多華視新聞報導

質疑洩漏營業秘密給英特爾 台積電正式提告羅唯仁

掌管技術研發 台積電老臣羅唯仁傳回鍋英特爾

傳台積電老將羅唯仁竊密跳槽 英特爾CEO陳立武：是謠言

