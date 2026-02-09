首度破2兆元！1月出口657.7億美元創新高 年增69.9％

財政部今公布1月出口657.7億美元、創歷年單月新高。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕出口再創史上新高！財政部今公布1月出口657.7億美元、創歷年單月新高，月增5.3%、年增69.9%，連續27個月正成長；1月進口為468.7億美元、為歷年單月次高，月增8.9%、年增63.6%。出、進口相抵，1月出超188.9億美元、年增88.3億美元。財政部表示，AI需求持續引爆，加上基期較低，1月出口「馬力十足」，首度突破2兆台幣。

財政部統計處長蔡美娜說明，目前AI發展非常正向，沒有泡沫化跡象，加上台美關稅塵埃落定，今年出口看好，第1季可望延續高速成長格，但2月因適逢春節工作天數年減6天，推估2月出口介於496億至525億美元、為歷年同月最高，年增20%至27%。

財政部統計處指出，隨AI、高效能運算、雲端服務等應用商機維持旺盛，全球製造業及貿易活動亦獲支撐，1月出口657.7億美元、創歷年單月新高，加上去年同期適逢農曆春節長假、工作天數較少，年增率擴大為69.9%；進口468.7億美元、年增63.6%，主因AI產業鏈國際分工運作與出口引申需求上升，加上資本設備購置力道強勁。

主要貨品中，11項貨類出口全面上升，其中資通與視聽產品、電子零組件因新興科技應用需求殷切，規模值均創歷年單月新高，各年增1.3倍及59.8%，兩者併計增92.8%，對總出口成長貢獻達9成；其餘貨類平均增20.2%，以礦產品年增40.7%較高，機械、電機產品受惠於AI熱潮外溢效應，各增29.4%、26.7%，出口值分別為近3年半來次高、最高。

5大市場中，1月出口規模齊升至歷年同月高點，對東協、歐洲更創下單月新高紀錄，對美國、歐洲出口分別成長1.5倍、1.1倍，均以資通產品挹注最多，對東協增61.8%，對中國與香港、日本各增49.6%、37.2%；前3大出口市場占比依序為美國32.4%、中港24.4%及東協20.4%。

展望今年，財政部表示，全球經濟成長步調仍受國際貿易政策與地緣政治風險牽制，主要機構預測世界貿易量能將轉趨溫和，但大型雲端服務供應商積極擴充資本支出，各國加速推動主權AI與建置算力基礎設施，激勵相關硬體需求，加以我國半導體及資通訊供應鏈深具優勢，與近期台美關稅談判達成共識，均有助於維繫出口成長動能。

