首度移師南台灣 國家語言生活節即日起登陸衛武營

「2026世界母語日－國家語言生活節」 首度移師南臺灣，即日起一連兩天在衛武營登埸。

記者王正平/高雄報導

為響應聯合國「世界母語日」，文化部7及8日首度移師高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦，今年國家語言生活節以「母語星際漫遊」為主題，象徵臺灣豐富多元的國家語言，如同一座座彼此呼應、閃耀交會的星系，邀請民眾走入一場橫跨聲音、身體與記憶的「語宙旅程」，在日常生活的縫隙中，重新遇見母語的美與力量。

文化部長李遠致詞時特別以他的母語臺灣客語打招呼，並以臺灣台語致詞，在一一逛現場攤位時，他也在攤位上學習用手語比12生肖；更在以小朋友為主角的「小老闆市集」攤位中，聽原住民族小老闆分享故事。

他說，「如果要消滅一個國家的文化，就從消滅語言與食物開始」，語言是最能代表國家文化的象徵，從他在書展中看到暢銷書排行榜第一名，是以臺灣台語書寫的《日花閃爍：台語的美麗詞彙&一百首詩花》，形容太陽穿過樹葉形成樹影的日花兩字，就很難用簡單的華語表現；再如有越來越多年輕一代的客語作家、原住民族作家，用母語寫下屬於自己文化的故事，如今的臺灣早已脫離過去被規定只能講華語、不能講台語的「文化霸權」年代。來一趟「語言生活節」，就能看見各種語言間的互相欣賞，每一個語言都是臺灣最美的國家語言。

7日活動還包含馬祖品牌音樂劇《馬祖心情記事VII－拍楸》將傳統漁法與身體勞動化為舞台語言，訴說跨越海平線的家鄉故事；鞋子兒童實驗劇團《雞婆花》以臺灣台語描繪鄰里日常的溫柔風景；紫園戲劇坊則以臺灣客語互動戲劇，邀請觀眾在笑聲中自然開口說客語等演出。

8日下午則由唐美雲歌仔戲團帶來星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》，在臺灣台語戲曲與當代劇場的交會之中，為生活節注入既傳統又前衛的戲劇能量；娜麓灣樂舞劇團重現卑南族神話《Saliyaliyan－印象kasavakan》，讓族群記憶以舞蹈與歌聲再次流動。

文化部表示，今年活動內容橫跨音樂、戲劇、書市、講座、手作、說故事與實境解謎等形式，讓語言不再只是被保存的對象，而是可被聽見、被使用、被感受的生活經驗，母語不只是溝通工具，而是一種承載情感、歷史與地方感的文化行動。邀請全臺民眾齊聚高雄衛武營，透過沉浸式的文化體驗，共同想像母語的未來，讓多語共存成為臺灣最動人的日常風景。