首度移師台灣！暨大主辦 2025 UI GreenMetric 年會 匯聚30國百位大學領袖

暨大主辦 2025 UI GreenMetric 世界綠色大學排名發布會暨圓桌論壇。（暨大提供）





台灣高等教育永續實力再獲國際肯定！國立暨南國際大學（NCNU）將於2025年12月4至6日，盛大主辦 「2025 UI GreenMetric 世界綠色大學排名發布會暨圓桌論壇」。這是該排名系統自2010年創辦以來，首度將年度盛會移師台灣舉行。屆時將有來自全球超過30個國家、百位大學校長與永續專家齊聚南投埔里，共同見證年度綠色大學排名的揭曉，並探討聯合國永續發展目標（SDGs）在校園治理中的實踐。

廣告 廣告

本次大會規格極高，活動第二天（12月5日）的主論壇將由台灣環境部彭啟明部長發表首場專題演講，定調台灣在環境變遷下的學術責任與行動。隨後，行政院國家永續發展委員會委員、國立陽明交通大學胡均立教授，將以「台灣大學校園的 SDGs 實踐」為題，分享台灣高教界的永續治理經驗。此外，印尼社區賦權統籌部副部長Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris 也將帶來國際視角的專題分享。

暨大連續八年名列 UI GreenMetric 世界綠色大學全球前50名。（暨大提供）

除了排名發布，本次活動重頭戲為「將 SDGs 融入課程與大學治理」圓桌論壇。國立暨南國際大學校長武東星將與來自印尼國家大學（Universitas Indonesia）、泰國暹羅大學（Siam University）、馬來西亞國立大學（Universitas Kebangsaan Malaysia）、巴西聖保羅大學（University of S?o Paulo）及德國比爾肯費爾德環境校區（Environmental Campus Birkenfeld）的大學校長及高階代表，分兩場次進行深度對話，分享各國如何將永續概念轉化為具體的教學與管理策略。

主辦單位國立暨南國際大學近年在國際舞台表現亮眼。校長武東星強調：「我們不只是在做研究和教學，更在推動永續、實踐創新。能連續主辦全球綠色大學排名會議，顯示國際學界對暨大的肯定。」他指出，暨大在永續發展資金運用與基礎建設全球排名前三，並長期投入合歡山暗空公園治理，連續八年名列 UI GreenMetric 世界綠色大學全球前50名，這些「在地實踐」的成果，正是鏈接國際的最佳名片。

為了讓國際賓客體驗台灣的生態與文化之美，大會特別安排了豐富的會後參訪行程。除了帶領貴賓參觀暨大校園內的永續設施外，更規劃了三條深度旅遊路線，包括「台中歷史文化導覽」、「合歡山觀星與清境農場體驗」以及「日月潭低碳單車與電動船遊湖」，並安排於米其林綠星餐廳用餐，將台灣的觀光軟實力與永續價值完美結合。

本次年會預計將進一步深化台灣高教與國際的連結，透過與全球綠色大學建立策略結盟，暨大將把「在地實踐、國際視野」的理念轉化為具體行動，務實地與國際接軌，展現全球學術影響力。

更多新聞推薦

● 中捷綠線延伸卡關 議員：中市民需求為何被彰化綁架？