首度站台力挺蘇巧慧 賴清德盛讚：新北市長非常理想的人才
即時中心／顏一軒報導
新北市宜蘭縣同鄉會於今（22）日舉行第15屆第一次會員大會暨理事長連任就職典禮，超過千人出席，場面相當盛大，不僅總統賴清德出席致詞，前立法院院長游錫堃、民進黨新北市長擬參選人蘇巧慧、立委吳秉叡、林淑芬、張宏陸、李坤城、陳俊宇、宜蘭縣長參選人林國漳，以及諸多新北市議員均出席致意。賴清德致詞中特別提及蘇巧慧，盛讚她是非常理想的人才，未來如果新北市能由蘇巧慧來帶領，相信這座城市絕對會愈來愈好。
賴清德談話期間，再次向民眾推薦民進黨宜蘭縣長參選人林國漳、以及即將代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧；這也是民進黨選對會通過決議，確定將提名蘇巧慧參選新北市長後，賴總統首度於公開場合為蘇巧慧發聲助選。
賴清德表示，他在新北市出生、長大，非常感謝宜蘭鄉親來到新北市打拚，讓新北市發展，特別是宜蘭縣同鄉會人才輩出，大家的奮鬥成果可以讓新北市所有鄉親受惠，所以他特別拜託，宜蘭縣要選出好縣長，新北市也要選出好市長；此時，賴清德話鋒一轉，詢問台下民眾認為誰是新北市的好市長，台下瞬間爆出熱烈反應，呼喊「蘇巧慧」名字，也讓蘇巧慧立即站起向現場民眾鞠躬致意。
談及蘇巧慧的各方面條件，賴清德指出，蘇委員確實是非常理想的人才，她是台大法律高材生，留學美國，又在立法院擔任多屆立委，長期服務新北，表現非常傑出；如果新北市能讓蘇巧慧來帶領，相信這座城市絕對會愈來愈好。
對此，蘇巧慧回應，新北跟宜蘭緊緊相鄰，從坪林、雙溪、貢寮到烏來，早已是共同生活圈，宜蘭更長年是台灣民主聖地，人才輩出，為台灣培養出游錫堃、監察院長陳菊、已故前宜蘭縣長陳定南；而游錫堃也曾競選過新北市長，賴總統、游前院長今日特別為林國漳與她加油，意義重大，因為她和林國漳都是律師出身，也都長期在基層服務，他們都有新觀念和執行力，希望大家給會做事的人肯定，讓他們一起服務新北和宜蘭。
