首度站台蘇巧慧! 賴總統讚理想人選 力推正派林國漳選宜蘭
政治中心／林靜、廖文璞 台北報導
總統賴清德今（22號）出席新北市宜蘭同鄉會活動，除了新北立委蘇巧慧，已正式通過黨提名、正式參選宜蘭縣長的律師林國漳都到了，賴總統台上致詞強調，選縣長一定要選"正派、專業和溫暖"的人，大力推荐正派的林國漳外，也首次公開為蘇巧慧站台、大讚她是非常理想的市長人選。
總統賴清德：「新北市也要選出好的市長，大家說好不好，好的市長是哪一位（蘇巧慧），大聲一點（蘇巧慧），哇這麼剛好她就在現場。」
首度站台蘇巧慧! 賴總統讚理想人選 力推正派林國漳選宜蘭（圖／民視新聞）
被總統點到名、蘇巧慧笑得燦爛、趕緊起身跟大家揮揮手。賴總統參加新北宜蘭同鄉會，趁機跟宜蘭鄉親們大力推荐，已被選對會推舉、提名參選2026新北市長的民進黨立委蘇巧慧。
總統賴清德：「蘇巧慧可以說是真的非常理想，非常理想她也是，台大法律系的高材生，也留學美國，在立法院那麼多屆，表現非常傑出，所以我常常在說，如果新北市可以讓蘇巧慧帶領，新北市一定會愈來愈好，大家說對不對。」
這是賴總統首次公開推薦，不過既然是"宜蘭"同鄉會，已被民進黨正式提名的律師林國漳，當然沒缺席。
總統賴清德：「中央要推動地方建設，需要地方大家共同合作，我們要選出一個好的縣長，什麼叫做好的縣長呢，第一要正派第二要溫暖，第三我認為也要專業，我在這邊要跟大家拜託，敬請大家全力支持正派，專業溫暖的林國漳律師好不好。」
國民黨籍宜蘭縣議長張勝德參加新北宜蘭同鄉會（圖／民視新聞）
合照、握手，賴總統走到哪，林國漳和蘇巧慧，兩位候選人都黏緊緊。而總統更是連續兩周和林國漳合體，大力拉抬，不過仔細看，上週才發布參選聲明的國民黨籍宜蘭縣議長張勝德也在場，雙方在台下幾乎零互動。
距離2026地方大選倒數一年，藍綠不管是已被提名、還是潛在人選，都已各自抓緊機會拚曝光，努力爭取民眾支持。
原文出處：首度站台蘇巧慧！賴總統讚理想人選 力推正派林國漳選宜蘭
更多民視新聞報導
立院三讀通過「李四川條款」全國增設18位副縣市長 國庫每年多燒近1億元
黃國昌輸慘了！新北市長最新民調曝「4人中墊底」 反感度飆破5成
福島5縣市食品「輸台解禁」！卓榮泰保證：抽驗逾20萬件無不合格
其他人也在看
村內廣播鄉親助攻闖關！台南議員李宗霖迎娶里長女兒 婚宴席開百桌
台南市議員李宗霖22日舉辦婚宴，與長跑八年伴侶陳嘉伶喜結連理，現場席開百桌，總統賴清德特別錄製影片祝福，台南市長黃偉哲及市府各局處首長，多位民代皆親臨現場祝賀，場面溫馨。李宗霖說，還好迎娶時有順利靠著鄉親幫忙，突破重重關卡，才能順利抱得美人歸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
有詐！台中單純女網戀帥哥 約會先繳3千元保證金
有詐！台中單純女網戀帥哥 約會先繳3千元保證金EBC東森新聞 ・ 1 天前
張嘉郡鬆口2026選縣長！鄭麗文抱抱力挺：雲林要「安全安定安心」
2026年地方大選將至，雲林縣長張麗善任期屆滿將卸任，張麗善的姪女、藍委張嘉郡鬆口，將積極爭取國民黨提名參選雲林縣長。國民黨主席鄭麗文今天（23日）表示，希望順利世代接棒，且棒棒都是最強棒，雲林一定要安全、安定、安心、大家安，這也是她對張嘉郡未來的期許，並擁抱張嘉郡。中天新聞網 ・ 1 天前
路口未減速猛撞 轎車「犁田」.小黃卡溝3傷
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭縣昨（21）日發生一起驚險車禍，一位計程車駕駛載著2位乘客開在鄉間小道上，在行經路口時，因沒有查看左右來車，和車輛在交會時發生碰撞，巨大撞擊力道，導致小客車直直衝進田內，計程車也差點掉進田裡，共造成3人受傷，計程車方向據了解有需減速的標誌，受訪時司機也承認錯誤，詳細車禍肇事原因還有待警方釐清。一輛計程車開在鄉間小道上，就在經過路口時，因為沒有放慢速度，查看左右來車，沒想到下一秒，黑色轎車同樣沒有減速，從右邊快速開過，一陣長煞車後，巨大撞擊力道，導致黑色轎車往田裡衝下去，還濺起不小水花，一旁的計程車則是被撞擊後，轉了一圈也差點掉進田裡，場面怵目驚心。當事司機杜姓駕駛說：「我有先按預防性按喇叭，然後也有凹凸鏡有看到影子。然後我看那個影子還有點小，覺得應該是還沒有很靠近，之後再看到只剩下一兩秒，我沒有停下來，也是我的錯。」車禍意外發生在昨（21）日，宜蘭縣冬山鄉永和路與美和路一段62巷口，計程車行進方向，路面清楚畫有白色倒三角形標誌，提醒經過路口要減速慢行外，同時要確認沒有來車才能通過，但車禍來的突然，造成杜姓駕駛右手骨折，後方搭乘的兩位乘客，在上完課搭車返家途中，也難逃意外，三人都受傷。除了能看到車殼零件四散一地，田裡還有轎車掉落的痕跡，路面上更清楚可見多道煞車痕，可見路口車禍時有所聞，附近民眾游先生說：「附近這邊也滿多起這種(車禍)事件，過十字路口盡量放慢一下，稍微看一下確保安全。不要就是直接就想衝過去。」宜蘭縣警備隊隊長簡志峯說：「檢測駕駛皆無酒精反應，而詳細肇事原因待釐清中。」但再看一次驚險畫面A，好在傷者送醫後沒有大礙，車禍的詳細肇事原因，還有待警方進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
中國副總理：經貿應繼續成為中美關係壓艙石
（中央社台北22日電）中國國務院副總理何立峰昨天在北京會見前美國國家安全顧問、智庫大西洋理事會（Atlantic Council）執行副主席哈德利表示，中美擁有廣闊的合作空間和廣泛的共同利益，經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器。中央社 ・ 1 天前
遭AI假影片變造赴中！王世堅開「交流3條件」：絕不能讓中共拿刀掐脖子
民進黨立委王世堅質詢金句「從從容容」、「游刃有餘」近期在兩岸爆紅。不過，近日在抖音及 YouTube 上出現許多關於王世堅的不實影片，甚至有人工智慧（AI）生成的假影片，製造出王赴中假象。對此，王世堅今（23日）出面澄清，表示這真的很惡劣，是完全子虛烏有、胡說八道的事情。他認為，只有在三個原則之下，台灣與中國的交流才是可以的，包括：非地方對中央交流、非黨對黨交流，以及絕對不能被中共拿刀子掐著脖子去三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
羽球》國高中盃團體羽球錦標賽 未來之星齊聚花蓮
114年花蓮縣太平洋全國國高中盃團體羽球錦標賽，將於11月25日至12月1日於花蓮縣立體育館舉辦，中華民國羽球協會表示，全台有250隊、共計2500名國高中青少年男女好手報名參賽。TSNA ・ 1 天前
月世界風暴！新藍圖批陳其邁司法壓監督 高市政控抹黑
（記者陳志仁／綜合報導）高雄月世界遭傾倒數百噸廢棄物，幕後主嫌竟是岡山區4連霸的碧紅里長李有財與其兒子，引發各 […]引新聞 ・ 1 天前
法推崇臺灣韌性 我願攜手反制假訊息
記者郭曉蓓／臺北報導 針對法國總統馬克宏公開推崇臺灣因應假訊息與資訊操弄的經驗，並提及值得法國借鏡，外交部昨日表示感謝，指出臺灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威青年日報 ・ 1 天前
連2週為林國漳站台！賴清德讚有三大優勢 稱蘇巧慧「市長理想人材」
新北市宜蘭縣同鄉會今（11/22）晚舉辦第15屆第一次會員大會暨理事長連任就職典禮，總統賴清德繼上週後，再度為黨內宜蘭縣長候選人林國漳站台，並稱讚林國漳有三個正面特質，分別是專業、正派、溫暖。另外，代表綠營角逐新北市長的立委蘇巧慧也在現場，賴清德說，蘇巧慧確實是非常理想的人才，如果新北市能讓蘇來當選市長，新北絕對會越來越好，這是賴首度於公開場合為蘇巧慧發聲助選。太報 ・ 1 天前
美抵制G20南非峰會 各國仍於開幕即通過領袖宣言
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）20國集團（G20）各國領袖今天在南非召開峰會，打破以往慣例，罕見於峰會開幕時便通過領袖宣言，即便美國因與主辦國爆發外交齟齬而抵制這場2天的會議。中央社 ・ 1 天前
藍提案長照扣除額加碼到24萬 年底前拚三讀
為減輕長照家庭經濟負擔，立法院財政委員會今年八月初審通過「所得稅法」修正草案，長照特別扣除額將自現行每人每年十二萬元提高...聯合新聞網 ・ 1 天前
恐怖隨機攻擊! 新北男"持鐵棍砸人" 6旬夫妻頭部濺血
社會中心／吳玟誼 洪國凱 新北報導新北三重發生"隨機攻擊"事件！今天早上9點多，才剛出獄的男子，突然情緒失控，拿著鐵棍，隨機攻擊一對六旬夫妻，夫妻倆頭部血流不止，所幸包紮送醫後，沒有生命危險。員警迅速抓到嫌犯，還在他的機車車廂找到毒品，全案依傷害、毒品罪嫌移送偵辦，並建請羈押。大白天，一名身穿黃色外套的男子，拿著一隻鐵棍，惡狠狠地狂追一名女子，來到騎樓時，猛力往頭部K下去，慘遭攻擊，女子頭當場血流不止。受傷的還不只他，女子的丈夫也傷痕累累，滿臉都是血，醫護人員緊急趕往現場，將兩人包紮送醫，場面怵目驚心。恐怖隨機攻擊! 新北男"持鐵棍砸人" 6旬夫妻頭部濺血。（圖／民視新聞）而犯案後，嫌犯若無其事，走路鑽進巷子，準備牽機車離開時，當場被員警逮到。都被壓制了，嫌犯還是情緒很不穩，胡言亂語，員警還在機車車廂內找到毒品，直接上銬逮捕。恐怖隨機攻擊事件，就發生在22號上午大約9點半，這名45歲顏姓男子，疑似吸食毒品後，拿著"鐵棍"隨機攻擊，造成62歲丈夫和60歲妻子受傷。據了解，他是蘆洲人，居無定所，常在三重、蘆洲一帶活動，有多項詐欺、毒品、傷害前科，四天前才剛出獄，沒想到又犯案，而且攻擊夫妻前，還徒手毆打一名77歲婦人，就怕他再傷人，員警直接建請羈押。恐怖隨機攻擊! 新北男"持鐵棍砸人" 6旬夫妻頭部濺血。（圖／民視新聞）夫妻去醫院包紮後，下午到派出所做筆錄，只見妻子走路一跛一跛，還需要人攙扶，頭部滿是傷口，真的傷的不輕。但嫌犯卻否認犯案，移送時相當不願意配合，情緒依舊不穩。好不容易出來呼吸自由空氣，卻又因為傷人，恐怕要再回牢裡蹲。原文出處：恐怖隨機攻擊! 新北男"持鐵棍砸人" 6旬夫妻頭部濺血 更多民視新聞報導黃國昌輸慘了！新北市長最新民調曝「4人中墊底」 反感度飆破5成獨家／白色轎車直接撞進高雄輕軌軌道 車頭全毀慘況曝光台灣首見！化粧品檢出禁用「蘇丹紅」色素！國內12家業者被波及清查民視影音 ・ 1 天前
高市「台灣有事」論遲不撤回 大陸致函聯合國 嗆日涉台言論
日本首相高市早苗的「台灣有事」論遲不撤回，大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國祕書長古特雷斯，批評高市的言論，並警告稱，如日方膽敢武力介入台海局勢，將堅決行使聯合國憲章賦予的自衛權...聯合新聞網 ・ 1 天前
逃不掉! 男酒駕撞雙載爺孫肇逃 熱心民眾合力圍堵逮人
中部中心/王俞斐、黃信儒、林子翔 台中報導台中有駕駛在餐廳吃飯喝高粱酒，回程酒駕上路，撞上一部雙載的左轉機車，並且肇事逃逸，不過有不少民眾目擊全程，開始合力圍堵這名駕駛，最後駕駛被對向來車擋住去路，警方事後酒測，駕駛酒測值超標，被依公共危險罪送辦。台中男子酒駕上路 撞飛雙載爺孫後肇逃(圖/民眾提供) 雙載機車從巷口左轉，突然一直行轎車，高速行駛而過，猛力撞上機車，機車上兩人，瞬間噴飛，但肇事駕駛，沒有下車關心，反而加速逃離現場。巨大聲響，驚動附近民眾，有熱心騎士目擊過程，在巷弄內展開追逐，要幫忙攔下，肇事駕駛，駕駛在巷弄內繞啊繞，最後被對向來車，擋個正著，哪都別想去。駕駛肇事後加速逃逸 熱心目擊民眾上前追趕攔人(圖/民視新聞)車禍發生在台中北屯僑孝街，20日傍晚，71歲騎士載著孫子準備返家，卻在途中遭人追撞，至於肇事的31歲男子，出事前在附近餐廳吃飯，還喝了高粱酒，不只酒測值超標，還涉及肇事逃逸。肇事男子案發前在附近餐廳吃飯喝高粱酒 涉及酒駕及肇事逃逸(圖/民眾提供)李姓男子，酒駕上路，撞傷雙載爺孫，還想逃之夭夭，最終被正義民眾圍堵，得乖乖面臨法律制裁。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！原文出處：逃不掉！男酒駕撞雙載爺孫肇逃 熱心民眾合力圍堵逮人 更多民視新聞報導我是誰我在哪? 男子喝太醉車開警所旁"自投羅網"醉漢折警車天線! 遭制止怒扁2警 1人腦震盪李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人民視影音 ・ 1 天前
政院下周一再揪綠委談財劃法 「規模更大」讓在野無法拒絕
行政院已提出財劃法修法草案，朝野角力戰場將回到立法院。據了解，政院提出政院版財劃法時，內部溝通結論就是「中央總釋出規模要...聯合新聞網 ・ 1 天前
來對獎！「今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩」11/22獎號一次看
台彩今（22）晚開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩的中獎獎號，獎號依序為：．今彩539：10、13、32、33、37。．39樂合彩：10、13、32、33、37。．3星彩：420。．4星彩：2台視新聞網 ・ 1 天前
TWICE來了! 子瑜首次回鄉開唱 喊:終於帶成員們來高雄
南部中心／綜合報導韓國女團TWICE成軍10周年，今晚首度在台開唱，子瑜第一次回家鄉開唱，不只用台語問好，還非常興奮的說，"終於帶成員們一起來高雄了"。甚至在最後一首歌前，拿起手稿，分享在韓國發展的心路歷程，幾乎哽咽快掉淚，讓粉絲十分動容。民視 ・ 1 天前
安全指引手冊明年1月完成普發！提升全民防災及對敵人侵略應變力
新版《台灣全民安全指引》手冊即起全面普發，內政部最新送達立院的報告表示，預計在明年1月5日前完成全國約980餘萬家戶普發，指引提供警報音響識別、防空避難設施查詢管道、避難防護姿勢等多項指示，提供民眾在面對各式天災時各式應變資訊。立法院內政委員會明將邀請內政部部長、國防部部長就「普發新版台灣全民安全指自由時報 ・ 1 天前
旗山造勢湧入超過2萬人 林岱樺:25年青春都獻給鄉親
南部中心／綜合報導有意角逐2026高雄市長的立委林岱樺，週六在旗山舉辦造勢活動，現場湧入超過兩萬人，林岱樺在台上情緒激動，透露自己八個月來委屈的心情，希望民眾可以看到她的努力，給她初選公平競爭的機會。民視 ・ 1 天前