首度與柯志恩同台 鄭麗文：支持柯志恩就是支持和平、拚經濟

國民黨主席鄭麗文表示，支持柯志恩就是支持和平、拚經濟。（資料照片／李智為攝）

2026年高雄市長選戰升溫，民進黨參選人喊出「支持柯志恩就是支持鄭麗文路線」企圖分化國民黨，但國民黨主席鄭麗文今天（29日）呼籲高雄選民「支持柯志恩就是支持和平、拚經濟」，高雄人要為自己的未來、自己的幸福而努力。

中國國民黨高市黨部今日辦黨慶嘉年華活動，鄭麗文與國民黨立委柯志恩同框。另外，柯志恩受訪時說，選舉本來就有很多政治操作，事實上支持國民黨參選人就是支持中華民國，這是非常確定的。

鄭麗文並為高雄市長選舉加溫，她強調，眾所周知，南台灣民進黨執政真的太久了，長期的執政帶來了種種的問題跟貪腐，以及權力的傲慢，所以高雄要翻轉，高雄要有新的未來，新的希望從政黨輪替開始，也希望明年底，國民黨能夠在高雄得到高雄市民的支持，也為高雄發展帶來新的期待跟新的希望。

廣告 廣告

外傳鄭麗文與柯志恩在兩岸的理念上不盡相同，對此，鄭麗文表示，首先，國民黨不管做什麼主張，民進黨都一定會抹紅，這個並不意外。其次，民進黨當然希望在國民黨團隊裡頭見縫插針，她相信民進黨是不會得逞的。

鄭麗文指出，國民黨的兩岸主張，也是台灣多數主流民意所期待的，就是遠離戰火，兩岸一定要和平穩定。老百姓才能夠安居樂業，年輕人才能夠追尋他們的夢想，下一代才有希望。這不僅符合2300萬人的福祉，更是現在國際社會所期盼。

鄭麗文話鋒一轉說，眼看俄烏戰爭就要結束，希望世界是走向和平，尤其是台海，不希望成為下一個重要的火藥庫，而是成為一個區域和平穩定的定海神針。所以台灣只要沒事，區域就沒事，國際天下都沒事，天下太平，大家都都能夠過好日子，相信這不但是她跟柯志恩，是國民黨長期的主張，也是符合台灣未來發展非常重要的價值，所以希望2027年真的不要爆發戰爭。不然的話，誰敢來投資台灣？相信和平是大家共同的價值，也是共同的堅持。

對於民進黨高雄市長4位候選人說「投給柯志恩就是投給鄭麗文路線」，鄭麗文感謝民進黨候選人幫國民黨造勢。她強調，今天不只投給柯志恩就是投給鄭麗文，柯志恩的背後不只有鄭麗文，還有整個國民黨的團隊，大家都力挺柯志恩。因此，不是柯志恩一個人為高雄市服務，而是整個國民黨的團隊都為高雄市服務，希望能夠結合所有愛好和平、想要拼經濟，拼繁榮的專業的力量、中間力量，都能夠共同為高雄的發展。

鄭麗文說，大家是同一個團隊、同一條船上，不只是藍白合，不只是在野的力量，希望愛好和平的朋友們，都能夠為高雄迎來新的經濟發展，如今的朋友們都一起加入這樣子的一個團隊，所以支持柯志恩，就是支持和平，支持柯志恩就是支持拚經濟，支持柯志恩就是支持給下一代美好的未來。相信這才是高雄市民所期待的。

鄭麗文說，不希望在選舉的過程當中，還在拚命挑起仇恨，拚命撕裂台灣，人民已經高度厭煩了，高雄市民也厭煩了，高雄市不是民進黨的禁臠，更不是民進黨做政治鬥爭的工具，高雄人要為自己的未來自己的幸福而努力。



回到原文

更多鏡報報導

國民黨縣市長選戰布局 鄭麗文：現任優先提名、艱困選區年底完成提名

高雄市長選舉最新民調！4綠委派誰都贏柯志恩 她首度超車賴瑞隆

透露參選高雄市長內心話 邱議瑩：自由民主與投降親共的競爭