首度衝破9兆大關！日本成立「宇宙部隊」 矛頭對準中國、守護台灣有事

日本將正式把航空自衛隊改名為「航空宇宙自衛隊」，並新編「宇宙作戰集團」。（示意圖，翻攝自航空自衛隊臉書）

​日本政府於26日內閣會議正式通過2026年度防衛預算，金額首度飆破9兆日圓大關（約新台幣1.9兆元），刷新歷史紀錄。

日媒報導，這份史上最沈重的預算案，背後劍指的目標相當明確——正是日益擴張軍武威脅的中國。

讀賣新聞引述防衛大臣小泉直言，這是為了守護日本「最低限度的必要支出」，顯示在「台灣有事」的陰影下，日本已進入全面武裝狀態。

​面對解放軍近期頻繁在台灣周邊軍演，甚至發生雷達照射挑釁，日本政府不再隱忍。

預算中編列近兆日圓（9,733億）研發「遠距防衛能力」，重點包括射程突破1,000公里的「12式地對艦導引彈」，以及號稱防空系統最難攔截、速度達5倍音速以上的「極超音速導引彈」，試圖在敵方射程外就建構強大嚇阻力。

​吸取烏俄戰爭經驗，日本將斥資1,001億日圓啟動「SHIELD（盾牌）」計畫，預計在2027年前部署大量空中、海上與水下無人機，將西南諸島打造為「不沈空母」。

此外，為了防衛最前線，原本駐紮於那霸的陸上自衛隊第15旅團也確定「升格」為師團，大幅擴充兵力與作戰層級。

​最引人注目的是，日本將正式把航空自衛隊改名為「航空宇宙自衛隊」，並新編「宇宙作戰集團」。這象徵日本正式將戰場延伸至太空，針對軍事衛星監視與應對任務進行專門化編制，防止敵對勢力在太空領域發動突襲。

​為了應對少子化與嚴苛環境導致的離職潮，政府也撥出5,814億日圓，專門用於調升自衛官津貼與修繕老舊營房。這顯示在強化硬體武器之餘，日本也正急於解決「找不到兵」的軟體危機。

