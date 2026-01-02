首度表態 美國務院：大陸軍演 徒增緊張

大陸解放軍2025年末對台軍演結束後，美國國務院首席副發言人皮戈特（Tommy Pigott）1日表示，大陸近期在台灣周邊的軍事演習和相關言辭，「不必要地加劇了地區緊張局勢」，並敦促北京保持克制、停止對台灣的軍事施壓，轉而透過對話解決分歧。

北京去年12月29日起，舉行為期2天的「正義使命─2025」圍台軍演，規模比以往同類演訓更龐大。此次軍演時值美國宣布史上最大規模對台軍售案後，而該軍售案金額高達新台幣約3500億元。美聯社等外媒先前曾報導稱，共軍演習是北京針對美國對台軍售案表達不滿，以及日本首相高市早苗先前的「台灣有事」論。

不過，對於大陸展開大規模環台軍演，美國總統川普29日被媒體問到，是否會擔心大陸軍演？他當時淡化回應演習，稱這些行動並非新情況，過去20年、25年，大陸都有在台海周邊進行軍演。川普也稱，大陸曾舉行過規模更大的軍演。

川普更表示，「我和（大陸國家主席）習近平關係很好，他沒有跟我提過這件事，我確實看到了軍演，但他從未告訴我任何有關的訊息。」他不認為習近平會侵犯台灣，「沒有什麼讓我擔心的」。

而高市去年11月在眾議院答詢時，被問及「台灣有事」是否構成安保法制下的「存立危機事態」。高市明言，假設大陸對台實施海上封鎖，「若是動用戰艦，伴隨使用武力的情況」，就有可能構成這種事態，從而可行使集體自衛權。高市的發言觸動北京敏感神經，促使陸日關係陷入僵局。但同樣的，川普於第一時間也未表態。

因此，相對白宮低調、淡然，國務院於元旦發出的最新聲明，直指「中國針對台灣及地區其他國家的軍事活動和言辭，不必要地加劇了緊張局勢。」皮戈特呼籲「北京保持克制，停止對台灣的軍事壓力，轉而進行有意義的對話。」

美國務院發表的最新聲明，與美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）在去年12月30日，譴責北京的類似聲明相呼應。該委員會聲稱，北京一再演練軍事威脅劇本，試圖以侵略與恫嚇的方式重塑區域的秩序。