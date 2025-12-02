首度視導後備教召提3大重點 賴清德指1.25兆國防特別預算「每年1560億」

總統賴清德今（2）日前往宜蘭視導後備旅步三營教召，這也是賴清德首次視導國軍教召部隊，同時軍方也首度對外公開展示後備無人機訓練，賴清德特別提出這次教召三個重點，並強調國家安全完全沒有任何妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值是立國的根本，無關意識形態之爭，這是全體台灣人民的共同立場，並首度說明1.25兆國防特別預算分八年「每年1560億」。

賴清德今天前往宜蘭視導後備旅，沿途看了無人機操作訓練、阻絕設置訓練、小部隊戰鬥訓練，賴清德甚至在第一站看完無人機訓練後，與操作召員聊了幾句，而該名召員則是本身就具有無人機飛行證照，同時也是宜蘭當地居民，聽聞賴清德則面露笑容倍感滿意。

賴清德致詞指出，國家建軍的目的，一在保家衛國，二在保護人民，三在維護世界和平。國軍官兵固然是第一線的主戰部隊，但是後備部隊是國家整體防衛力量的基石，如果能夠有效組織可恃的後備部隊，將讓國軍戰力進一步的提升。因此要代表全體國人感謝各位召員戰士、所有後備旅的國軍官士兵以及教官團隊，各位不辭辛勞，在短短的時間內重新訓練、重複學習所學戰技，有助於強化台灣的後備戰力，進一步保護國家安全。

總統賴清德（第二排右三）、國安會秘書長吳釗燮（第二排左三）、國防部長顧立雄（第二排右二）2日視導宜蘭縣後備旅步三營教育召集無人機訓練。（顏麟宇攝）

賴清德表示，這次教育召集秉持國軍新訓練、新思維、新裝備、新科技的精神，有以下幾個重點：第一，將無人機的操作與應用納入後備部隊的訓練。這項變革是國軍後備訓練的新里程碑，各位召員戰士當能夠熟練操作無人機之後，回去仍然可以向交通部民航局申請證照，相信對未來整個工作生涯或者是國軍的需要一定有莫大的幫助。

第二，特別將城鎮作戰所需要的各項戰技列入後備教育召集的訓練當中。賴清德說，我們讓各位召員戰士在你的戰術位置報到，而不是到軍營報到之後再拉出來到戰術位置，而且這一次的召員戰士有 70% 是宜蘭的子弟，對在地非常非常地嫻熟。另外，也訓練了各種城鎮作戰所需要的戰術訓練，包括阻絕設置訓練、小部隊戰鬥訓練以及戰傷訓練等，無非是希望讓每一位召員戰士都能夠具備各項戰術所需的戰技。

第三，這一次的教召將關鍵的戰術思維引進並落實。賴清的表示，例如教官團隊中加入了曾經赴美接受訓練的人員，他們帶回寶貴的戰術思維與知識，讓各位能夠迅速掌握整合無人機到部隊並實施演練的能力，以提升整體戰力。

總統賴清德（左二）、國安會秘書長吳釗燮（左一）2日視導宜蘭縣後備旅步三營教育召集無人機訓練。（顏麟宇攝）

賴清德強調，維護世界和平、穩定區域發展是我國建軍的目標之一。但是對和平要有理想，但不能夠有幻想。和平無價，戰爭沒有贏家，必須靠實力才能夠得到真正的和平，和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，也不能夠、也不可能屈從侵略者的主張就有辦法得到和平；即便是要進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益，如果沒有足夠力量做後盾，所謂和解最終都淪為投降而已。

賴清德提到，各位每一天的訓練、所流的每一滴汗、所做的各項努力，對國家來講都非常非常重要。也為了因應中國持續擴大對台灣併吞的野心，也為了妥善因應中國的灰色地帶侵擾，要避免中國「以訓轉演、以演轉戰」。所以在上週特別召開國安高層會議，並宣布透過兩大守護民主台灣國家安全行動方案，除了一些法治、行政作為，還特別提出了每一年1560億、為期8年、總經費1兆2500億的國防特別預算。

賴清德表示將建置「台灣之盾」，能夠在第一時間保存國軍戰力，保護關鍵基礎設施，同時也保護國人生命財產安全，也希望透過國防特別預算，建置分層防禦、高度感知、成功攔截的效能。當然也希望透過國防特別預算推動國防自主，讓台灣的基礎工業能夠進一步升級轉型，一方面達到保護國家安全的目標，一方面能夠推動產業經濟的發展，包括在總統府成立的全社會防衛韌性委員會，又或者是今天用新的教召方式來訓練各位召員戰士，無非都是想要利用實力來確保國家安全以及區域的和平穩定。

賴清德指出，國家安全完全沒有任何妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值是我們立國的根本，無關意識形態之爭，這是全體台灣人民的共同立場。各位召員戰士透過教召訓練來提升後備戰力，正是建立穩固防禦體系以及確保國家安全的關鍵基礎，也正是透過實力達到真和平的重要戰力。



