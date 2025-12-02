首度視導後備教召 賴清德：和平不能靠一紙協議

賴清德今天上午前往宜蘭視導後備旅步三營教育召集訓練，向國人強調，和平不可能靠一紙和平協議獲得。（圖／總統府提供）

總統賴清德今天（2日）上午前往宜蘭視導後備旅步三營教育召集訓練，除了是賴清德首次視導國軍教召部隊，也是軍方首度公開後被無人機訓練過程。賴清德致詞時除向軍事官兵及召員戰士表達感謝外，也向國人強調，和平不可能靠一紙和平協議獲得，即便要進行和解，也必須有強大力量做後盾，才能保護國家整體利益。

賴清德今天上午前往宜蘭視導後備旅致詞時表示，國家建軍之目的，一在保家衛國，二在保護人民，三在維護世界和平。國軍官兵固然是第一線的主戰部隊，但是後備部隊是國家整體防衛力量的基石。如果能夠有效組織可恃的後備部隊，將讓國軍戰力進一步地提升，接著向全體召員戰士、所有後備旅的國軍官士兵以及教官團隊表達感謝。

廣告 廣告

賴清德說，這次教育召集秉持國軍新訓練、新思維、新裝備、新科技的精神。首先是將無人機的操作與應用納入後備部隊的訓練，這項變革是國軍後備訓練的新里程碑，各位召員戰士當能夠熟練操作無人機之後，回去仍然可以向交通部民航局申請證照，相信對未來整個工作生涯或者是國軍的需要一定有莫大的幫助。

賴清德指出，現在特別將城鎮作戰所需要的各項戰技列入後備教育召集的訓練當中，讓各位召員戰士在戰術位置報到，而不是到軍營報到之後再拉出來到戰術位置，這次召員戰士有70%是宜蘭子弟，對在地非常非常地嫻熟，另也訓練各種城鎮作戰所需要的戰術訓練，包括阻絕設置訓練、小部隊戰鬥訓練以及戰傷訓練等等，無非是希望讓 每一位召員戰士都能夠具備各項戰術所需的戰技。

賴清德續指，這次教召將關鍵的戰術思維引進並落實，例如教官團隊中加入了曾經赴美訓練人員，他們帶回寶貴的戰術思維與知識，讓各位能夠迅速掌握整合無人機到部隊並 實施演練的能力，以提升整體戰力。

賴清德強調，維護世界和平、穩定區域發展是我國建軍的目標之一，但是大家對和平要有理想，但不能夠有幻想。和平無價，戰爭沒有贏家，必須靠實力才能夠得到真正的和平。

「和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，也不能夠、也不可能屈從侵略者的主張就有辦法得到和平。」賴清德認為，即便是要進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益。 如果沒有足夠力量做後盾，所謂和解最終都淪為投降而已。

賴清德接著說，為因應中國持續擴大對台灣併吞的野心，也為了妥善因應中國的灰色地帶侵擾，要避免中國「以訓轉演、以演轉戰」。所以在上週特別召開國安高層會議，並宣布透過兩大守護民主台灣國家安全行動方案，除了一些法治、行政作為，也特別提出了每年1560億、為期8年、總經費約1兆2500億的國防特別預算。

賴清德提到，政府將建置「台灣之盾」，能夠在第一時間保存國軍戰力，保護關鍵基礎設施，同時也保護國人生命財產安全，希望透過國防特別預算，建置分層防禦、高度感知、成功攔截的效能。

賴清德說，同時希望透過國防特別預算推動國防自主，讓台灣的基礎工業能夠進一步升級轉型，一方面達到保護國家安全的目標，一方面能夠推動產業經濟的發展。包括總統府成立的全社會防衛韌性，又或者是今天用新的教召方式來訓練各位召員戰士，無非都是想要利用實力來確保國家安全以及區域的和平穩定，「因為國家安全完全沒有任何妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值是我們立國的根本，無關意識形態之爭，這是全體台灣人民的共同立場」。



回到原文

更多鏡報報導

分析中共心理戰三部曲 蕭美琴為台被霸凌抱屈：不能交朋友就沒人挺身而出

台海衝突美軍是否出兵？蕭美琴：努力讓「假設性情境」永不發生

立院藍白強渡兩惡法逕付二讀 吳思瑤氣轟「雙標邪惡化」：連討論機會都沒有