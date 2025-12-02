首度視導教召無人機操練 賴清德：國軍後備訓練新里程碑！
賴清德今（12/2）慰勉宜蘭縣後備旅步三營教召部隊，首度視導後備教召操作無人機，賴清德說，將無人機的操作與應用，納入後備部隊的訓練，這項變革是國軍後備訓練的新的里程碑。
賴清德今上午視導宜蘭縣後備旅步三營教育召集部隊，作戰計劃演練，包括無人機操作演練、阻絕設置訓練、小部隊戰鬥訓練，並進行勗勉、頒發加菜金。
賴清德致詞表示，國家建軍之目的，一在保家衛國，二在保護人民，三在維護世界和平，國軍官兵固然是第一線的主戰部隊，但是後備部隊是國家整體防衛力量的基石，如果我們能夠有效組織可恃的後備部隊，將讓我們國軍戰力進一步的提升，因此，他要代表全體國人，感謝各位召員戰士、所有後備旅的國軍官士兵、以及教官團隊，不辭辛勞，在短短的時間內重新訓練、重複學習所學戰技，有助於強化台灣的後備戰力，進一步保護國家安全。
賴清德指出，這次教育召集秉持著國軍「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，有以下幾個重點：第一，將無人機的操作與應用，納入後備部隊的訓練，這項變革是國軍後備訓練的新的里程碑。他說，各位召員戰士，當能夠熟練的操作無人機之後，回去仍然可以向交通部民航局申請證照，他相信對未來整個工作生涯，或者是國軍的需要，一定有莫大的幫助。
第二，賴清德說，特別將城鎮作戰所需要的各項戰技，也列入後備訓練教育召集的訓練當中，讓各位召員戰士，在戰術位置報到，不是到軍營報到之後，再拉出來到戰術位置，而且這一次的召員戰士有70%是宜蘭的子弟，對在地非常非常地嫻熟。另外，也訓練了各種城鎮作戰所需要的戰術訓練，包括阻絕設置訓練、小部隊戰鬥的訓練，以及戰傷訓練等等，無非是想讓每一位召員戰士都能夠具備每一樣戰術所需求的戰技。
第三，賴清德表示，這一次的教召，將關鍵的戰術思維引進並落實。例如，教官團隊中加入了，曾經赴美接受訓練的人員，他們帶回了寶貴的實戰思維與知識，讓各位能夠迅速掌握整合無人機到部隊，並實施演練的能力，來提升整體戰力。
賴清德說，各位召員戰士透過教召訓練，來提升後備戰力，正是建立穩固防禦體系，以及確保國家安全的關鍵基礎，也正是「透過實力達到真和平」的重要戰力。再過三天，各位就要準備解召了，這次教召訓練的成功，展現了大家的學習精神，更代表有獲得精實的訓練。
賴清德表示，他除了感謝大家，也祝福各位國軍官士兵及召員戰士，身體健康，回去社會之後，工作平安順利，讓我們共同守護國家，保護人民，一起繼續打拚。
