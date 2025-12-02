首度視導無人機教召 賴總統：和平不可能靠和平協議獲得

總統賴清德強調，和平不可能靠一紙和平協議獲得，即便要進行和解，也必須要有強大的力量做後盾，方能保護國家整體利益。(記者王藝菘攝)

〔記者黃靖媗／宜蘭報導〕國防部推動後備戰力提升計畫，總統賴清德今(2)日赴宜蘭視導後備旅步三營教育召集訓練。賴清德表示，這是首次召員戰士中70％為宜蘭當地子弟，且教召教官團隊加入曾經赴美接受訓練的人員，引進落實關鍵戰術思維，並納入無人機操作、應用訓練；總統也強調，和平不可能靠一紙和平協議獲得，即便要進行和解，也必須要有強大的力量做後盾，方能保護國家整體利益。

國防部推動後備戰力提升計畫，總統賴清德2日赴宜蘭視導後備旅步三營教育召集訓練。(記者王藝菘攝)

今日為總統首次視導後備軍人無人機訓練，並發放加菜金。賴清德在視導訓練後對召員們表示，這次教育召集秉持著國軍「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，將無人機操作與應用納入後備部隊訓練，這項變革是國軍後備訓練的新的里程碑，召員們熟練操作無人機後，回去可向交通部民航局申請證照，相信對未來整個工作生涯、國軍需要，一定有幫助。

教育召集將無人機操作與應用納入後備部隊訓練。(記者王藝菘攝)

賴清德指出，這次教召也特別將城鎮作戰所需要的各項戰技也列入後備訓練教育召集的訓練當中，讓召員在戰術位置報到，不是到軍營報到之後再拉出來到戰術位置，且是首次召員戰士有70%是宜蘭當地子弟，對在地非常嫻熟。

賴清德說明，教召也訓練了各種城鎮作戰所需要的戰術訓練，包括阻絕設置訓練、小部隊戰鬥的訓練、戰傷訓練等等，要讓每位召員戰士，都能具備每樣戰術所需求的戰技；這次教召教官團隊中加入曾經赴美接受訓練的人員，讓召員能迅速掌握整合無人機到部隊、並實施演練的能力，來提升整體戰力，引進並落實關鍵的戰術思維。

賴清德強調，和平不可能靠一紙和平協議獲得，也不可能屈從侵略者的主張就有辦法得到和平，即便是要進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益，若沒有足夠的力量做後盾的話，所謂和解最終都淪為投降而已，因此召員每天的訓練、流的每一滴汗、做的各項努力，對國家都非常重要。

賴清德指出，因應中國持續擴大對台灣併吞的野心，也為了要妥善因應中國的灰色地帶侵擾，要避免中國以訓轉演、以演轉戰，所以他在上週宣布透過兩大「守護民主台灣國家安全行動方案」，做了一些法治、行政作為，特別提出了每一年1560億，為期8年、總經費1兆2500億的國防特別預算。

賴清德表示，台灣將建置台灣之盾，能夠在第一時間保有國軍戰力、保護關鍵基礎設施，同時也保護國人生命財產安全，也希望能夠透過國防特別預算，建置分層防禦、高度感知、成功攔截這樣的效能，也希望透過國防特別預算推動國防自主，讓台灣的工業、基礎工業能夠進一步升級轉型，一方面達到保護國家安全的目標，一方面又能推動產業經濟的發展。

賴清德說，包括總統府成立的「全社會防衛韌性」，或是今天新的教召方式，都是想要利用實力來確保國家安全以及區域的和平穩定，因為國家安全完全沒有任何妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值是我們立國的根本，無關意識形態之爭。這是全體台灣人民的共同立場。

賴清德表示，召員戰士透過教召訓練，來提升後備戰力，正是建立穩固防禦體系以及確保國家安全的關鍵基礎設施，也正是透過實力達到真和平的重要戰力。

