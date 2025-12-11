首度談論追加國防預算 谷立言盼各黨團結一致：脆弱台灣不會創造有利對話條件

AIT處長谷立言近日接受網路節目「一件軍外套」訪問，首度就總統賴清德提出的1.25兆追加國防預算發表意見。翻攝自一件軍外套youtube



總統賴清德日前公布台幣1.25兆元的追加國防預算，以因應中國威脅。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）對此表示，這是透過嚇阻提升和平的重要一步，有信心台灣各政黨能團結一致，並強調「脆弱的台灣不會創造出有利於對話的條件」，認為備戰才是確保和平的最佳方式。

谷立言近日接受網路節目「一件軍外套」專訪，節目於昨日（12/10）晚間播出。這是谷立言自賴清德11月底宣布國防特別預算以來，首次針對此議題進行深入說明，同時表示當立法院進入預算審查階段時，很期待能回答立法機構的各項問題。

針對部分人士質疑提高國防預算支出，可能增加兩岸衝突的風險，谷立言指出，許多國家憂慮台灣過去對自我防衛能力長期投入不足，反而升高衝突風險。谷立言說明，台灣提高國防支出，其實是在恢復戰略平衡，這個平衡向來是維繫台海和平的重要基礎，但此平衡在過去幾年，某種程度上被侵蝕了。

谷立言也以多數北約成員國，以及日本、韓國、澳洲為例，指出這些國家皆大幅提升國防支出，但這些國家面臨的經濟、財政壓力都比台灣嚴重許多，包括中國也面臨結構性挑戰及資源不足的社會安全網，不過在國防支出上仍未有放緩跡象，全球趨勢非常清楚。

谷立言表示，台灣的國防支出將影響世界的和平與安全，對美國更是有切身的利害關係。美國反對以武力或脅迫方式改變現狀，且「台灣關係法」要求美國維持台灣嚇阻能力，「如果台灣不投資自身防衛能力，美國要做到這點會非常困難。」

谷立言表示，無論目標是捍衛台灣民主，還是推進兩岸對話，又或是爭取更大的國際支持，投資在韌性與國防上都是關鍵，並闡述美國立場指出，就美國角度來看，理想的終局是兩岸透過對話，尋求雙方可接受的解決方案，但美國也相信，要讓這樣的對話有可能發生，前提是台灣必須具備可信賴的防衛能力，「脆弱的台灣不會創造出有利於對話的條件，只會招來更多脅迫與威脅。因此我們認為，『和平與對話』必須和『嚇阻』一同存在。」

針對軍購議題，谷立言認為，台、美雙方對於台灣防衛需求具備高度一致性，台灣非常清楚必須加速取得不對稱作戰能力，例如無人機、防空飛彈、反艦飛彈，以及整合式防空與飛彈防禦系統等，「我知道賴總統多次提到『台灣之盾（T-dome）』，在這一點上，美方對於飛彈防禦、空防以及C4ISR整合的重要性，是有相同看法的。」

針對外界關切美國對台軍售交付延遲問題，谷立言首次公開澄清相關數據，表示媒體報導「200億美元軍售延遲交付」，然而實際數字低很多，部分誤解是因為多數裝備交付並不會有媒體發布，但這不代表沒有如期交付。目前延遲交付絕大部分和F-16V戰機專案有關，目前美方正透過專案管理審查（PMR）機制進行密集協調與合作。

主持人詢問，軍售合約架構是否存在交付「最後期限」，谷立言解釋，美方發出的「發價書（LOA）」載明預期完成交付時程表，但實際執行過程會有各種因素和突發事件影響進度，因此會透過專案管理審查機制，聚集所有相關利害關係人共同檢視進度，並就因應方式進行討論。

