首度赴委員會備詢緊張 李洋：今晨5點半起床

運動部長李洋在上任78天後，於26日首次出席立法院業務報告，面臨無行政院長卓榮泰陪同的獨立答詢考驗。李洋坦承對此感到緊張又刺激，為了充分準備，他特別於前晚9點半就寢，今晨5點半即起床。在備詢過程中，雖然初次登台時忘記敬禮而致歉，但朝野委員普遍給予寬容。此次備詢也討論了中國職棒CPB第五隊「正大龍」成立，以及台灣球員曹錦輝、林益全可能赴陸發展的議題，李洋表示將致力打造更好的本土運動環境。

廣告 廣告

（圖／TVBS）

在教育委員會的備詢現場，李洋雖因緊張而出現小插曲，但仍獲得委員們的體諒。李洋表示，他希望能夠完整呈現運動部的態度和規劃，讓委員們滿意。關於中國職棒CPB最近成立的上海隊，最終確認為以黑龍為圖騰的「正大龍」，而非先前傳聞的兄弟象。針對曹錦輝和林益全可能前往對岸發展的消息，立委葉元之提出擔憂，指出中方可能以高薪挖角台灣教練和球員。對此，李洋回應希望能將台灣自身的運動環境打造得更好。

朝野立委也關注運動部的成立運作狀況。由於李洋擁有奧運雙金的高人氣，許多部會首長爭相與他合作拍照，從文化部、環境部到外交部都能看到首長與李洋的合影。對此，立委萬美玲提醒李洋，雖然他非常優秀且具有影響力，但仍應以運動部業務為主。她同時給予李洋首次備詢的表現「滿分」評價，肯定他的努力。

面對委員們的提醒，李洋被告誡不要忘記擔任部長的初衷。目前，朝野各方都在密切關注運動部能否交出亮眼成績，期待這個新成立的部門能為台灣體育發展帶來實質改變。李洋作為運動員出身的部長，如何將自身經驗轉化為政策推動力，成為各界關注的焦點。

更多 TVBS 報導

Taiwan upgrades defense plans as China threat escalates

睽違10年！嘻哈傳奇滿人震撼宣布回歸 「龍虎門狀元」是他

影音／Melody嗨秀Labubu遭冷眼拒絕！ 曝品味被青春期女兒唸：浪費錢

白髮、黑眼圈都清晰！立院議事攝影機HD升級4K

