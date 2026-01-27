首度跨委員會聯席會議 啟動「氣候×健康」國家級戰略

為落實賴總統國家級戰略整合指示，總統府「國家氣候變遷對策委員會」與「健康台灣推動委員會」於日昨首度召開聯席會議，由環境部長彭啓明與衛生福利部長石崇良共同主持。本次會議報告「空品守護五行動」與「極端溫度健康調適戰略」，確立跨部會常態化協作機制，共同投入科研資源，構築全方位的國民健康防禦網。(見圖)

彭啓明部長於致詞時強調，氣候變遷不只是科學數據，更是真實的健康議題，「改善環境品質就是最精準的健康預防」，並表示政府思維將從單一部會業務提升至國家級戰略，深度整合環境治理與國民健康，展現推動永續台灣的決心。石崇良部長則指出，影響健康最重要的是「社會決定因子」，面對複合性氣候衝擊，單一部門無法因應，需透過跨部會資訊共享與科學實證決策，將健康納入國家氣候治理核心，建立長期合作機制。

會中專家學者及各界代表針對現行挑戰，提出相關建言：

第一、深化科學實證，防護範疇從戶外延伸至室內。專家指出肺癌具長期累積性，應追溯數十年暴露史，並擴大關注對心血管疾病與中風影響；同時呼籲重視烹飪油煙、民俗信仰及室內通風等「室內空氣品質」議題，提供民眾更全面的科學防護指引。

第二、優化極端氣候預警，主動關懷脆弱族群。專家提醒「溫差」劇變與「體感溫度」是真實風險關鍵；建議結合地方社福體系，針對脆弱群體的高齡與獨居者，主動落實避暑資訊告知與風險溝通。

第三、整合數位健康平台，將數據轉化為有感行動。建議將環境資訊整合至高使用率的「健保快易通」APP，提供精準在地預警，並善用通訊軟體推播與家族群組功能，讓親友與社工體系能適時介入關懷長者。

第四、強化空間治理與韌性，善用科技守護弱勢。建議從「空間治理」改善居住環境的隔熱通風韌性，並利用現有「智慧電表」數據分析用電模式，可推估獨居長者作息，提供即時且不打擾的科技關懷。

為確保戰略落地，環境部與衛福部已達成共識，將透過雙次長會議機制，探討本土化空污與健康影響議題。雙部長特別強調，未來將共同爭取預算推動空污與健康影響研究，透過科學數據讓治理更精準，將複雜的環境資訊轉化為民眾有感的防護行動，正式開啟「環境治理由我做起，健康台灣共同守護」的新篇章。

會中首先由環境部大氣環境司副司長郭孟芸報告「專家諮詢會階段成果」，凝聚科學實證與加強衛教、精準醫療等四大共識；接著由環境部大氣環境司專門委員謝仁碩提出「空品守護五行動」，建構預報至防護的五大防線；最後由環境部氣候變遷署署長蔡玲儀報告「極端溫度健康調適戰略」，聚焦脆弱族群建立「預警—行動—關懷」的完整治理序列。接著就報告事項與委員們進行意見交流。

本次與會者包括雙委員會副執行秘書暨總統府副秘書長鄭俊昇；「國家氣候變遷對策委員會」賴博司、曹世綸、曾文生等多位委員；「健康台灣推動委員會」陳志鴻副召集人及何美鄉、陳威明、邱冠明等多位顧問委員；部會代表：衛生福利部綜合規劃司司長廖崑富、國民健康署副署長林莉茹、附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長林名男、環境部政務次長謝燕儒、氣候變遷署署長蔡玲儀、大氣環境司司長黃偉鳴。