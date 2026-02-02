首度跨足港澳電影！男星對戲顏卓靈 演出《陽光女子合唱團》成亮點

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

演員蕭子墨近年在戲劇與電影作品中持續累積亮眼表現，接連在電影《幸運閣》與《陽光女子合唱團》中，分別與顏卓靈、安心亞對戲，展現截然不同的情感表演層次。《幸運閣》由黃婷婷導演執導，蕭子墨在片中飾演存在於回憶中的關鍵人物，是奶奶年輕時期的丈夫，透過眼神、肢體與情緒留白，堆疊出被時間珍藏的深情回憶。

蕭子墨近年在戲劇與電影作品中持續累積亮眼表現。（圖／三和娛樂提供）

對蕭子墨而言，這次在電影《幸運閣》的演出不只是語言轉換，更是情緒節奏的切換。他分享，每一種語言都有不同的情感速度與表達方式，並非只是把台詞說對而已。本身熟悉中文、閩南語、粵語，並具備英文與韓語能力的蕭子墨，也形容自己「聽比說好」，習慣用耳朵記住語感，讓語言自然融入角色狀態。他也提到過去擔任韓國練習生期間，長時間處於多語環境，加上身邊好友 Anson Kong 江𤒹生經常以粵語溝通，讓他逐漸熟悉不同語言的節奏與語感。為了不讓語言成為表演上的負擔，他在拍攝前反覆聆聽錄音，讓多語言轉換自然成為角色的一部分。

廣告 廣告

片中年輕時期的奶奶由顏卓靈飾演，兩人在《幸運閣》有非常多對手戲。蕭子墨坦言，早已看過顏卓靈在《狂舞派》、《尋龍訣》、《六弄咖啡館》等作品中的演出，對她細膩而精準的情感掌握留下深刻印象。實際拍攝時，兩人的對手戲多半存在於回憶場景，台詞不多，幾乎仰賴眼神與肢體完成情感交流，情緒層次反而更加濃烈，也成為電影中情感最為集中的段落之一。

談到《陽光女子合唱團》，蕭子墨分享自己已經看了2次電影，第一次以演員身分在首映觀影時，腦中不斷浮現拍攝過程，第2次則完全以觀眾角度被故事帶走，一樣哭慘。他認為，作品動人之處，在於情感真實、不刻意煽情。在片中與安心亞合作，他形容對方反應快、氣氛感極佳，讓拍攝過程相當放鬆，也能迅速進入角色狀態，順利完成包含Beatbox表演在內的角色設定，他也特別感謝導演林孝謙在現場的指導與照顧，讓他可以自在的演出角色。





更多FTNN新聞網報導

票房衝破2.5億、單日3500萬！ 《陽光女子合唱團》週週翻倍狂衝、稱霸全台

男星生日發新作！自揭曾陷「內耗深淵」 靠這首歌找回呼吸節奏

翁倩玉睽違47年回台拍片！親揭點頭原因 盼觀眾看完打電話給媽媽

