首度轉戰立委、市長初選都勝出 賴瑞隆堪稱「天公仔囝」體質

民國115年大選民進黨確定由立委賴瑞隆參選高雄市長。（柯宗緯攝）

民國115年大選民進黨確定由立委賴瑞隆參選高雄市長，賴是監察院長陳菊的子弟兵，擁有多年市府行政經驗，並於民國105年首度投入立委選戰，就成功當選並連任至今，且自從他宣布投入市長初選後，都持續保持高支持度，即便在選前關鍵時刻遭遇「兒子霸凌」案，仍能化解危機，多次首度轉戰更高位，賴都能突破困難勝選，堪稱擁有「天公仔囝」體質。

賴瑞隆現年52歲，政治幕僚出身，陳菊擔任市長期間，賴瑞隆曾任市府新聞局長、海洋局長一職，在新聞局長任內籌備黃色小鴨游愛河，並找來天團五月天為城市代言，先前多年行政經驗及舉辦過多場大型活動，成為他在此次初選贏過其他3位對手的優勢。

廣告 廣告

然而賴瑞隆在104年3月臨時決定辭去海洋局長職務，投入高雄市前鎮小港區域立委選戰，由於事態緊急，他臨時跟親友調借現金，直到黨內登記截止前才繳交選舉保證金，完成立委黨內初選登記，最終不僅民調勝選獲得提名，更於大選中以該選區新高的60.57％得票率，擊敗尋求連任的時任國民黨籍立委林國正。

賴瑞隆首次參選立委就成功當選，並持續連任至今，歷經近10年立委歷練，他於113年表態參加115年民進黨高雄市長初選，1年多以來，他努力勤跑基層，走遍高雄舉辦多場地方說明會，藉此拉近選民距離，再加上有大批菊系議員擁護，讓他的支持度一直保持在前段班位置。

未料，賴瑞隆在初選前1個月遭爆料兒子在校與同儕發生糾紛，甚至疑似有霸凌的行為產生，讓他一度被迫暫停選舉工作，優先處理家庭教育問題，當時負面聲浪席捲而來，即便如此，他仍拿出優異的危機處理能力，在最短時間展現誠意，獲得對方家長原諒，順利化解危機。

初選民調最終結果，賴瑞隆以些微差距擊敗對手，順利拿下高雄市長大選門票。賴瑞隆首度參選立委及高雄市長初選時，都能驚險拿下勝利，後續他將於年底與國民黨立委柯志恩一決高下，賴是否能夠再度發揮「天公仔囝」體質奪下市長大位，值得關注。

【看原文連結】