首度開放申購制 台電小額綠電開賣

台電小額綠電正式開賣，首度開放申購制，企業可洽台電各區處填寫申請單。

▲台電小額綠電正式開賣，首度開放申購制，企業可洽台電各區處填寫申請單。

台電二○二六年小額綠電昨（二）日正式開賣！相較於過去採取投標競價購買方式，本次商品首度開放申購制，企業只要洽台電各區處填寫申請單就買得到！台電表示，除了簡化購買流程外，為貼近企業短期綠電需求，今年產品主打短期轉供，推出「一年型」以及二個月的「選月型」商品，同一電號可同時購買二種商品搭配使用，歡迎踴躍申購。

台電表示，因應國際淨零碳排趨勢，國內企業對綠電及憑證的需求也日益增加，為活絡國內綠電交易市場，台電以南鹽光電、彰濱光電及離岸一期等自建光、風電案場所發綠電為標的，繼二○二四年後續推小額綠電。台電說明，經綜合參考過去綠電銷售媒合結果，一年期商品備受青睞且用戶用電特性多元，因此今年小額綠電商品鎖定短期轉供，企業可依自身需求靈活搭配，提升購電彈性。

廣告 廣告

台電說明，「一年型」商品今起受理申請至二月廿八日止，於完成申請後的次月一日開始轉供一年，轉供期限至明（二○二七）年二月二十八日。商品同樣有「日間型」、「全日型」二種方案可擇一購買。其中「日間型」為每度五·八元，主要鎖定約從上午七時營業至下午五時的用戶，以日間豐沛的太陽光電進行媒合匹配；「全日型」則為每度六元，鎖定營業至夜間或採三班制全日營業的用戶，以光電、風電搭配媒合匹配。

此外，台電小額綠電新推出「選月型」商品，將可成為企業短期應急或彈性搭配的好幫手。台電進一步說明，相較於過去冬日加購商品限定於十月至十二月轉供，本次二個月「選月型」商品則較有轉供期間彈性，今起至廿月二十八日開放申購，轉供期間可指定二至三月、或三至四月、或十一至十二月，每度六·三元。

台電表示，今年開放同一電號可同時購買「一年型」及「選月型」商品，但考量轉供起迄期間可能不同，須分開填寫申請單。兩種商品皆以一萬度為單位申購，其中一年型商品上限度數為一○○萬度，用戶可自訂每月轉供度數上限；而選月型商品則是每月固定轉供度數，每月最多十萬度。台電補充，若有小額綠電商品相關問題，請上台電官網查詢。