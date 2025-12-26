首度鬆口訪中時間！鄭麗文1原因「盼明年上半年去」：若成行將與習近平會面

國民黨主席鄭麗文今（26）日接受廣播節目訪問時首度表示，由於明年下半年要忙於選舉，所以她期待能在明年上半年前往中國訪問，但前提是「要看人家邀不邀我去」。對於主持人詢問，是否會見對岸一定層級以上的官員，鄭麗文回應，若行程成行，會面對象就是中國國家主席習近平。

《POP大國民》主持人平秀琳訪問鄭麗文，詢問有關與中國交流的計畫時表示，有人判斷妳明年上半年將前往中國訪問，鄭麗文指出，她個人期待能前往，因為下半年要集中精神去選舉，可能就沒辦法做這樣的安排。主持人追問，所以明年上半年會去中國訪問嗎？鄭麗文回，「這個要看人家要不要邀請我去，只是說我希望不要是下半年，因為下半年要忙著選舉了。」

廣告 廣告

主持人進一步問，訪問中國時是否會安排見到特定層級以上的官員？鄭麗文說，國共的交流已經開始在接觸了，所以談的不是領導階層的會面，主持人確認，這趟行程是否包括與習近平會面？鄭麗文回，「如果我要去的話」，主持人又問，「如果沒有這樣的安排就不會去？」鄭麗文連回數次「是的」。

針對前立委郭正亮建議「鄭習會」可安排在明年329青年節舉行，鄭麗文表示，她自己沒去過廣東黃花崗，「這個建議也不錯」，並強調各種時間的安排建議她都持開放態度。

主持人最後問到，在訪問中國的同時，是否也會安排赴美行程？鄭麗文表示，「我會去美國」，時間同樣是希望在明年的上半年，她還說，美方邀請太多了，不只是AIT，包括美國智庫、大學、僑界都有。

更多風傳媒報導

