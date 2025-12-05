首度鬆口談2028選戰！ 盧秀燕：台灣不該一黨獨大

台北市 / 綜合報導

地方大選將近，就連2028總統大選的潛在人選也動作頻頻，立法院長韓國瑜昨(4)日推出個人桌曆，引發話題，與此同時，台中市長盧秀燕也接受平面媒體專訪，首度談及2028選戰，指出民進黨執政已經超過10年，如果出現第4次政黨輪替，對民進黨而言也不是壞事。目前藍營由誰出線參選台中市長尚未定案，加上民眾黨立委麥玉珍已表態參選，國民黨面臨整合難題，似乎沒有樂觀的本錢。

台中市長盧秀燕說：「台灣是民主的國家，那不應該一黨獨大，那政黨有競爭的話，國家才會進步。」相較以往的謹慎，時常搬出專心市政，這回台中市長盧秀燕，罕見高談國是，平面媒體專訪，斗大標題寫著，第四次政黨輪替，談到民進黨已經執政十年，盧秀燕直言「我覺得夠了」，因為離民意遠了，認為如果2028年再次輪替，對民進黨而言也不是壞事，接著抨擊總統賴清德，先前一番「2027攻台準備」說，是非常非常重大的失誤。

廣告 廣告

台中市長盧秀燕說：「如果這種錯誤的資訊的話，有可能會造成人民的恐慌，或者是兩岸的誤判，甚至國際的動盪，不過好在總統，那已經發現他有錯誤，所以有進行更正。」

總統層級發言，引發政治聯想，不難看出問鼎大位的企圖心，就在盧秀燕「國政說」發酵的同時，立法院長韓國瑜也有新動作，發布公益桌曆預購消息，韓國瑜還加碼親筆簽名，其中這一張戴著墨鏡，身穿國旗皮衣的照片，時間點敏感，是否已讓韓粉們夢回2020。

記者VS.立法院長韓國瑜說：「怎麼看盧市長專訪，像是一個選總統的起手式謝謝，你覺得她準備好了嗎。」不過盧秀燕得保住台中，才能為2028累積資本，但目前國民黨似乎沒有，樂觀的本錢，因為不只人選尚未定案。

立法院副院長江啟臣跟地方實力雄厚的立委楊瓊瓔，2強相爭為選戰提前揭開序幕，另外民眾黨還有喊話，要參選的立委麥玉珍，也有待整合，同一時間民進黨對手何欣純，早已就戰鬥位置提前佈局。

民進黨台中市長參選人何欣純說：「台中市也需要政黨輪替啊，所以我期待台中市民智慧的選擇。」

想守住盧秀燕的本命區，只怕難以等待慢慢整合，畢竟台中被視為搖擺州，過去曾兩度，中斷藍綠市長的連任之路，2014年林佳龍以84萬多票，大勝尋求連任胡志強的63萬多票，2018年盧秀燕以82萬多票，贏過林佳龍的61萬多票，直到2022年盧秀燕大贏20多萬票，也成為台中縣市合併後，打破「不連任魔咒」的第一人。

文化大學廣告系教授鈕則勳說：「在江啟臣還沒有，正式宣布參選台中市長，他的民調領先，支持度領先的幅度就那麼明顯，台中國民黨黨部，包括台中的基層民眾，大概對於江啟臣定於一尊，代表國民黨出馬參選台中市長，都有相當程度的共識跟默契，既然大家都有默契跟共識，所以黨主席鄭麗文，只要在適時適當的時機，徵召江啟臣參選台中市長就可以了，就不用再去搞什麼，老師動眾又可能導致黨內衝突，甚至分裂風險的初選。」

前總統陳水扁日前直言，綠想要翻轉的縣市很明顯，北部宜蘭，中部台中彰化，南部嘉義市，而又以台中為「重中之重」，盧秀燕是否能成功轉交下一棒，還是面臨「街亭失守」，還得看交出的8年成績單，市民是否有感，。

原始連結







更多華視新聞報導

首度鬆口談2028大選！ 盧秀燕：民主國家不該一黨獨大

盧秀燕喊「第4次政黨輪替」 稱台灣不該一黨獨大

2028恐「柯盧配」？ 董智森：藍憂新主席「太偏民眾黨」

