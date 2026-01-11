首度黃金交叉！對等關稅供應鏈大遷徒...2025年東協訂單創紀錄

2025年我外銷訂單來自東協訂單呈大幅彈升，去年1-11月我來自東協訂單累計達1,254.1億美元。圖／本報系資料照片

隨著美中貿易戰以及台商供應鏈大轉移，2025年我外銷訂單來自東協訂單呈大幅彈升，去年1-11月我來自東協訂單累計達1,254.1億美元，首度超過中國大陸及香港1,245.2億美元，去年全年東協訂單更有望創自1984年有外銷訂單統計以來，首度超越中國大陸及香港。

中國大陸一直是台商最大生產據點。2014年時我中國大陸及香港訂單高達1,177.2億美元，東協訂單僅543.7億美元，但短短11年間，東協訂單將超越港陸，也比經濟部預期得還要早，成長驚人。這也是我國自1990年代推動南向政策以來，終於見到成果。

根據中經院去年12月發布「台商在東協投資趨勢調查報告」指出，美中貿易衝突促使台商加快東協布局，統計已經突破6200家。

經濟部統計處長黃偉傑表示，東協訂單成長快速主要是台商供應鏈移到東協所帶動，在對等關稅下，由中國出口到美國課關稅較東協來得高，廠商為避開高關稅，往東協移動。此外，隨著供應鏈投資與轉移，也會帶動當地經濟成長，擴大內需。

經濟部統計顯示，去年前11月東協訂單大增的主要是在資訊通信產品，金額高達463.9億美元，是港陸101.0億元的四倍之多，官員說明，主要還是伺服器訂單，東協沾到AI的浪潮，伺服器目前只能由台灣出口。此外，東協訂單成長也有晶片，惟比較偏向成熟製程。

自2021年起東協訂單開發出現大幅成長，當時東協訂單639.2億美元，年增37.5%，但距港陸訂單1,750.5億美元仍超過逾千億美元差距。2022年東協訂單739.4億美元、2023年848.1億美元、2024年982.7億美元，2025年預計突破1400億美元，一口氣追上中國大陸及香港訂單。

2025年東協訂單有望首度超越港陸，但兩者差距不太大。從單月來看，事實上東協訂單自2025年9月起才開始出現單月超越港陸。經濟部認為，如果供應鏈轉移到東協情勢未改變，2026年東協訂單仍會持續成長。

中央大學經濟學系教授吳大任分析，台灣和中國大陸、東南亞的經濟關係是屬供應鏈關係，也就是中間財、零組件出口，最後再組裝出口到美國。目前在川習會後，美國對中國對等關稅48%，東南亞關稅19%至20%，因此不只台商供應鏈轉移到東南亞，中國大陸對東南亞出口也增加，代表著陸商也到東南亞洗產地。目前川普尚未有餘力處理東南亞洗產地問題，若一旦處理，不只中國大陸、台灣也有可能受波及，屆時東協訂單未來是否持續超越中國，仍是很大不確定性。

