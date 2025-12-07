首度「台灣灘」海域舉行「搜救應急演練」 海巡署：全程掌握陸方「騷擾」

中新社昨（6日）報導，大陸福建海事局聯合大陸交通運輸部東海救助局，首度在「臺灣灘」海域舉行「搜救應急演練」，接著還展開臺灣海峽中部海域「專項執法行動」，對臺灣灘及臺海中部等海域展開巡查，共有2艘海巡船及1艘遠洋救助船參與。對此，我海巡署表示，此本質是在對我國「騷擾」，不是執法，海巡署全程掌握。

海巡署指稱，中國大陸在海峽中線以西活動，是騷擾而非執法。（海巡署提供）

針對中國大陸媒體報導「福建海事開展台臺灣海峽中部海域專項執法暨搜救演練行動」一案，海巡署說明如下：

一、本案中國海事局3艘公務船係在臺灣海峽中線以西、靠近中方水域進行演練，海巡署運用聯合情監偵手段，全程掌握中國艦船動態，目前臺灣周邊海域狀況正常。

廣告 廣告

二、海巡署表示，繼上（11）月28日駁斥福建海警宣稱位於金門附近海域執法巡查，本質就是對我國「騷擾」，不是執法，昨（6）日中國又以魚目混珠的不實措詞，混淆海域位置，旨在對我國進行灰帶侵擾及認知作戰。海巡署堅定執法立場，嚴密監控中國艦船動態，全天候守護海域安全，維護國家主權與海洋權益，請國人放心。

延伸閱讀

賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王

賴清德公開喊話：民進黨「沒改國號留著這名字」有助於團結台灣社會！

建中學弟發問兩岸關係 張善政：中華民國就是最好的護身符