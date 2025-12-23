首座公營環保餐具清洗中心花蓮啟用 促循環經濟
（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮縣政府向中央爭取經費，斥資1.45億餘元興建全台首座公營環保餐具租借及清洗中心，今天舉行啟用典禮；環境部資源循環署副署長許智倫期勉成為循環經濟及減塑政策推動據點。
許智倫接受媒體聯訪表示，非常重視源頭減量，推廣民眾自備購物袋、餐具、飲料杯等，花蓮縣的環保餐具清洗中心，可以服務的場域非常多，除了機關學校團體之外，也有觀光的部分，包括市場商圈、慶典活動等，希望這個中心不只是一個清洗工廠，它可以作為廣大的循環服務的熱點，那也可以成為循環經濟以及減塑政策推動的重要據點。
花蓮縣政府興建的全台首座公營環保餐具清洗中心，試營運3個月後，今天舉行啟用典禮。主要服務東大門夜市攤商及餐飲業者，透過專業設備清洗消毒餐具，減少一次性餐具使用，以達到永續循環和淨零碳排目標，將採促參（OT）方式後續由民間投資營運。
縣長徐榛蔚致詞表示，花蓮縣率全國之先，在大型活動時，使用環保循環餐具，突破相當多的困難，讓運動、環保跟觀光結合，所以明年在花蓮舉行的國際少年運動會，以及世界龍舟錦標賽也會落實此一做法，讓大家在比賽或觀光的同時，也能夠為地球盡一份力。
花蓮縣環境保護局長饒慶龍表示，自9月15日開始試營運，期間試洗的有東大門夜市的餐飲業者等，還有團膳、軍方等都來參觀；此案是OT方式，已經有廠商投標，屆時正式開始營運會訂出價格，希望餐飲業都能夠來參加。
饒慶龍說明，環保餐具清洗中心配備現代化的設備，規劃兩條線試洗，一條線約可洗2萬組碗盤，試洗階段粗估1個月的營運成本約新台幣100萬元。餐飲店家只需將汙餐具裝箱交由司機收送至清洗中心，餐具經由高壓洗機及蒸汽消毒機分別進行清洗、風乾及消毒後密封包裝後，由司機送回原店家解決餐具清潔問題，同時減少使用一次性餐具，減少對環境的影響。
不過，有東大門的攤商反映，餐具使用過會分類一籃一籃堆置，但攤位空間有限，髒的碗盤堆置也讓消費者上門時觀感差，希望能再與縣府溝通協調改善。（編輯：李淑華）1141223
