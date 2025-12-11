首座加氫站啟用 方振仁：加油跨入加氫領域

▲加氫站展示350 bar與700 bar 加氫設備運作情形，呈現氫能載具補給的實際應用與安全管理。（圖／中油提供）

[NOWnews今日新聞] 中油今（11）日與聯華林德氣體公司在高雄舉辦中油楠梓加氫站及聯華林德樹谷示範性加氫站聯合啟用典禮，象徵兩大公營、民營企業同步布局台灣氫能載具所需加氫基礎設施。中油董事長方振仁指出，中油從加油站跨入加氫站領域，也代表國內加氫設施進入實際運作的重要里程碑。



據國發會2022年所公布的2050淨零排放路徑，氫能是我國無碳燃料的重要角色，預計在2050年將會占我國電力組成的9%至12%，也是車輛減碳的關鍵。



方振仁與聯華林德董事長歐文（Peter Owen）今日共同啟用中油楠梓加氫站及聯華林德樹谷示範性加氫站。方振仁指出，雙方合作加氫站之設立，同步啟用，展現公、民協力推動氫能產業的決心與量能，不僅象徵中油從加油站跨入加氫站領域，也代表國內加氫設施進入實際運作的重要里程碑。



聯華林德傳播暨企業公關副總苗華山（Christine Miao）表示，聯華林德擁有全台氣體槽車最大車隊之一，而引進的全國第一輛氫燃料電池卡車，待主管機關完成檢測量能與相關法規，將盡快加入車隊，提升各界對氫燃料電池車滿足重型載具電動化的認識。





▲聯華林德超過30年在地產氫、運氫、儲氫等專業，結合林德全球累計200座加氫站實績。（圖／聯華林德提供）



啟用後更有助交通部推動氫燃料電池大客車試辦計畫，結合地方政府與客運業者擴大示範運行，如國內氫谷動能公司開發的氫能巴士、日本 Toyota 氫能巴士與乘用車、韓國現代氫能巴士及全國第一輛氫燃料電池重型卡車等。



楠梓加氫站採用聯華林德合資夥伴德國林德集團（Linde）的模組化氫氣處理設備，具擴充性並進行定量風險評估，配置350 bar與700 bar加氫槍，可服務氫能巴士、卡車、貨櫃車及乘用車等多元載具。



目前全球已有逾1,000座加氫站運行，韓國與日本亦已分別建置約 200 座與 160 座，顯示氫能交通已成為各國邁向淨零的重要布局，台灣中油為建置國內首座加氫示範站，從場址挑選、設備導入到取得營運許可，不僅要跨單位協調，且需嚴格驗證。



聯華林德超過30年在地產氫、運氫、儲氫等專業，結合林德全球累計200座加氫站實績，將端對端的專案建置，延展到維修、遠端監測等服務，協助客戶盡可能達成最低總體持有成本、每單位最低的碳排產出，確保加氫站得以長期、穩定地運營。

