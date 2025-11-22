首座國家檔案館坐落林口 開館引人潮朝聖"國家記憶庫"
財經中心/陳致帆、胡崇恩 新北報導
首座國家檔案館正式在林口開館，啟動儀式一亮相，現場人潮湧入。從乒乓球闖關、檔案小教室到文創市集，開館嘉年華熱鬧登場，也讓民眾第一次近距離走進「國家記憶庫」。
主持人：「321請啟動。」
插入卡片，進行啟動儀式，國家檔案館正式開館，吉祥物「阿凱將」也現身和粉絲互動。
乒乓球滾過國家檔案的層層關卡，一路過關斬將，還有檔案分類等闖關遊戲。另一邊文創市集、檔案小教室，開館嘉年華熱鬧登場，吸引大批民眾到場。
民眾：「還蠻好玩的還蠻有趣的，得到這個小袋子很開心。」
民眾：「每天也都出來啦，每天都出來這邊走蠻不錯的，林口現在有這樣發展越來越好。」
民眾：「（好玩嗎）好玩，（有認識一些小檔案了嗎）有，功課會有小檔案遊戲也會存檔案。」
現場民眾眾多紛紛拍照打卡。(圖/民視新聞)
檔案管理局局長林秋燕：「其實同時也是檔案管理局，要邁向25歲的日子，所以我們特別選在週六，然後又是檔案局將滿25歲的日子，我們希望帶動更多人來到這裡，因為它等於是一個具有歷史，意義重大的一個里程碑。」
現場滿是人隆，民眾一一拍照打卡，每年11月是檔案月，首座國家檔案館在林口開幕，館內除了檔案保存、修復還有閱覽中心和兒童體驗室，讓民眾輕鬆走進歷史。
檔案管理局局長林秋燕：「那這裡我們結合了，非常多新興的科技，甚至我們跟學校的教學，跟學校的課程去結合，我們希望讓大家可以來，參與回到檔案的這個內涵。」
吉祥物「阿凱將」舉辦見面會。(圖/民視新聞)
公共建設以及重要政策的足跡，都在這裡被完整保存，國家檔案館成為跨世代共同記憶的基地，打造全民的檔案館。
原文出處：首座國家檔案館坐落林口！開館引大批人潮朝聖「國家記憶庫」
更多民視新聞報導
普發1萬全花光! 百貨壓軸周年將登場 VIP:刷了12萬
驚心動魄56小時 宛如007諜報劇翻版 蕭美琴登上歐洲議會 解鎖比利時內幕
輝達撒10億在台設子公司 經濟部核准通過
其他人也在看
國家檔案館正式開館 (圖)
台灣首座國家檔案館22日正式開館，國發會副主委彭立沛（中）表示，國家檔案館將秉持「最大開放、最小限制」原則推動檔案應用，歡迎全民探訪這座屬於「每個人的檔案館」，一起見證台灣歷史發展。中央社 ・ 19 小時前
強力追緝惡意偷倒廢棄物集團 高市警局48小時內迅速偵破
針對不法集團鎖定高雄市偏遠山區惡意偷倒垃圾廢棄物，檢警接獲高市府主動通報後立即展開偵辦，於短短2天內迅速逮捕11名涉案嫌犯。品觀點 ・ 15 小時前
AI取代教師衝擊教育? 學者:正確使用能讓教學事半功倍
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 台北報導人工智慧重新定義了教學模式，難免有民眾擔心學生是否會透過ＡＩ來寫作業、做報告，學生輕易就能從ＡＩ中找到答案，那這樣老師的功能會不會被取代，對此，學者強調，若能提升人工智慧素養，並妥善使用在教育上，反而能讓學習及教學事半功倍。民視 ・ 5 小時前
原民市集暖連結城市與部落 Lipahak野菜入社區傳遞感恩
（記者陳志仁／新北報導）新北市政府原民局今（22）日在三峽北大特區草地公園舉辦《Lipahak感恩節》市集，集 […]引新聞 ・ 15 小時前
假日必訪新景點 首座國家檔案館正式開館
我國首座國家檔案館22日正式開館，國家發展委員會副主委彭立沛表示，館內除有檔案保存、修復及技術研發等專業場域，亦開放大眾藉由展廳、國家檔案閱覽中心及兒童體驗室認識與近用檔案，成全民探訪這座屬於「每個人的檔案館」。中時財經即時 ・ 14 小時前
黃宏輝建築師的美食地圖：天才少年料理長探索日本料理新可能──KUR
傳統經典料理和創新料理永遠走在路的兩頭，可能一個有盡頭因有框架不能打破，可能另外一個不知道路的盡頭在哪，反正就是要出走不受限。又倘若是個天才少年，那麼世代鴻溝的落差會更使我們怎麼想也想不到。中天新聞網 ・ 15 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 23 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 21 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 3 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 18 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前