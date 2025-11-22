首座國家檔案館坐落林口 開館引人潮朝聖"國家記憶庫"

財經中心/陳致帆、胡崇恩 新北報導

首座國家檔案館正式在林口開館，啟動儀式一亮相，現場人潮湧入。從乒乓球闖關、檔案小教室到文創市集，開館嘉年華熱鬧登場，也讓民眾第一次近距離走進「國家記憶庫」。

主持人：「321請啟動。」

插入卡片，進行啟動儀式，國家檔案館正式開館，吉祥物「阿凱將」也現身和粉絲互動。

乒乓球滾過國家檔案的層層關卡，一路過關斬將，還有檔案分類等闖關遊戲。另一邊文創市集、檔案小教室，開館嘉年華熱鬧登場，吸引大批民眾到場。

廣告 廣告

民眾：「還蠻好玩的還蠻有趣的，得到這個小袋子很開心。」

民眾：「每天也都出來啦，每天都出來這邊走蠻不錯的，林口現在有這樣發展越來越好。」

民眾：「（好玩嗎）好玩，（有認識一些小檔案了嗎）有，功課會有小檔案遊戲也會存檔案。」





首座國家檔案館坐落林口！開館引大批人潮朝聖「國家記憶庫」

現場民眾眾多紛紛拍照打卡。(圖/民視新聞)

檔案管理局局長林秋燕：「其實同時也是檔案管理局，要邁向25歲的日子，所以我們特別選在週六，然後又是檔案局將滿25歲的日子，我們希望帶動更多人來到這裡，因為它等於是一個具有歷史，意義重大的一個里程碑。」

現場滿是人隆，民眾一一拍照打卡，每年11月是檔案月，首座國家檔案館在林口開幕，館內除了檔案保存、修復還有閱覽中心和兒童體驗室，讓民眾輕鬆走進歷史。

檔案管理局局長林秋燕：「那這裡我們結合了，非常多新興的科技，甚至我們跟學校的教學，跟學校的課程去結合，我們希望讓大家可以來，參與回到檔案的這個內涵。」

首座國家檔案館坐落林口！開館引大批人潮朝聖「國家記憶庫」

吉祥物「阿凱將」舉辦見面會。(圖/民視新聞)

公共建設以及重要政策的足跡，都在這裡被完整保存，國家檔案館成為跨世代共同記憶的基地，打造全民的檔案館。

原文出處：首座國家檔案館坐落林口！開館引大批人潮朝聖「國家記憶庫」

更多民視新聞報導

普發1萬全花光! 百貨壓軸周年將登場 VIP:刷了12萬

驚心動魄56小時 宛如007諜報劇翻版 蕭美琴登上歐洲議會 解鎖比利時內幕

輝達撒10億在台設子公司 經濟部核准通過

