首座國產血袋廠完成建置 年產230萬組

（中央社記者陳婕翎台北23日電）衛福部長石崇良今天說，首座國產血袋廠完成建置，每年可量產230萬組血袋；將規劃大型災難時血液供應機制，擴充血液量能，研擬優先從重度級急救責任醫院採「即捐即用」模式。

總統府舉行全社會防衛韌性委員會第6次委員會議，衛生福利部長石崇良報告「社福醫療及避難設施整備」。

石崇良表示，以3層面推動全方位醫療體系災害準備與應變力，有效提供社區大眾醫療及安全防護設施，分別為作為基礎的「韌性全民」，為民眾避難救護賦能，還有「韌性社會」與「韌性醫療」。

石崇良表示，首座國產血袋廠今年7月已經取得衛福部食藥署醫療器材許可證，正在測試階段，未來每年可以量產230萬組血袋，將規劃大型災難時血液供應機制，優先從重度級急救責任醫院採取「即捐即用」，擴充血液量能。

石崇良說，因應孤島作業，從205家急救責任醫院，擇定51家重度級急救責任醫院，補助油氣、水、電等儲備設備與防護，將跨部會研議新能源儲備方式，落實醫院能源供應韌性；成立50組備援手術團隊、國軍醫院建置前進外科小組，累計完訓400人次外科系醫師精進醫療韌性。

石崇良並表示，辦理醫院地下空間作為替代醫療場所示範演練及新建公立醫院建置地下擴充醫療空間，未來新設醫院地下空間，需要有急性一般病房10%設置做整備；另外，囤儲重要外傷用藥品醫材，共計近12萬人份，未來建立藥品醫材供應鏈穩定。

針對韌性社區，石崇良指出，已補助22縣市政府完成急救站整備發電機、無線電及急救醫療設備，衛生所、診所、藥局等人員編組訓練，強化社區急救網絡，協助消防人員特殊緊急救護訓練及購置相關設備。

石崇良表示，避難設施整備成果包含避難、收容及救濟設施盤點整備，已函頒救濟站工作指引，22縣市盤整布建救濟站，共計約4500處，於準備階段以開口契約準備救濟站站內所需物資；完成避難收容處所盤點，共計約5900處，供水災、震災、土石流、海嘯等收容安置用。

石崇良說明，22縣市救濟站、避難收容處位置都可透過警政服務App防空避難專區查詢，不僅顯示全國防空避難處所，還能定位最近避難處所，顯示避難處所資訊等，預計於明年3月完成防空疏散避難設施建檔作業系統，有效一致化警政服務App及消防防災e點通App防空避難資訊。

石崇良說，未來將持續精進建置醫療物資供應資訊系統，希望以週日及國定假日輕急症中心（UCC）方案先期運行，整合社區資源，強化急救站及救濟站後勤調度，建立社區藥局藥品供應網、擴大辦理救濟站教育訓練，加強救濟站開設實兵驗證，強化韌性意識。

至於韌性全民，石崇良表示，已經完成推廣「韌性台灣全民急救」，共計訓練22縣市5萬名民眾，訓練內容為簡易外傷止血術、心肺復甦術（CPR）與自動體外心臟電擊去顫器（AED）使用；未來將推廣長照體系及政府單位人員完成急救訓練，強化向民眾推廣全民急救。（編輯：管中維）1141223