首座寶可夢樂園明年2月開幕！5亮點搶先看 11／21搶票辦法曝

生活中心／賴俊佑報導

寶可夢森林可和各種寶可夢相遇。(圖／業者提供）

全球首座寶可夢樂園「PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）」將於2026年2月5日於東京正式開幕，官方搶先公布園區5大亮點，首批門票將於11月21日晚間6點登記抽籤，預計12月下旬公布中籤結果，目前僅公布居住日本遊客購票方式，居住海外遊客購票方式待日後公布。

寶可夢首座戶外常設型設施「PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）」位於關東地區多摩丘陵的讀賣樂園內，除了對現有設施進行大規模改建外，更全新建造未開發區域，打造佔地約2.6公頃的完整新園區，官方搶先公布5大亮點：

亮點1：在寶可夢森林與各種寶可夢相遇

長約500公尺的「寶可夢森林」是一片擁有豐富地形的廣闊森林，包含高低起伏的道路、草叢、隧道與山徑等。冒險穿越研究場所、踏出冒險的第一步後，將在原始的自然環境中，遇見許多在此生活的寶可夢。

草紗鎮的寶可夢中心和友好商店。(圖／業者提供）

寶可夢訓練家市集販售各種周邊。(圖／業者提供）

亮點2：草紗鎮參觀寶可夢中心

穿過「寶可夢森林」的坡道，在「草紗鎮」的入口迎接您的是西獅海壬噴水池。一前往「寶可夢中心」，便有笑容滿面的吉利蛋前來迎接。您可以一邊透過「全復機」看著寶可夢恢復活力的模樣，一邊創造美好的旅行回憶。

亮點3：寶可夢初代御三家特色飲品

在「友好商店」中，​​​​為了幫助訓練家恢復元氣，特別販賣以妙蛙種子、小火龍與傑尼龜的招式為靈感所設計的特色飲品。

座落於城鎮中央、以連綿紅色屋頂攤車為特色的「寶可夢訓練家市集」裡，攤車店主們以滿滿熱情提供的各式商品令人目不暇給。他們還準備了冰棒等多種原創美食。

訓練家們務必造訪「寶可夢發燒友商店」，那裡準備了豐富多樣的紀念品，等著您帶回家珍藏。

由皮卡丘和伊布帶領的招牌遊行。(圖／業者提供）

亮點4：舞台表演、與寶可夢近距離互動

在「道館」內，每日都會舉行精彩的舞台表演。各位訓練家能與寶可夢們共同享受歡樂時光，體驗唯有在此才能獲得的獨特回憶；在「親親寶可夢小屋」中，每天都有機會遇到不同的寶可夢，若持有精英訓練家通行證，還能享受到皮卡丘和伊布的特別接待。

由皮卡丘和伊布帶領的招牌遊行，更是活絡整個草紗鎮的熱鬧盛事。請來訪的訓練家們也一起加入，與鎮上的寶可夢們盡情同樂。

亮點5：皮卡丘、伊布遊樂設施

城鎮的遊樂設施「皮卡皮卡大派對」，是由超過30隻電屬性寶可夢協力發電驅動的遊樂設施。您可與皮卡丘們一起享受電氣樂園！

​「布伊布伊漫步」則是以伊布為主題的旋轉木馬。​搭乘由小火馬與烈焰馬拉動的馬車，或有氣球裝飾、能翱翔天際的飛椅，展開一場環遊世界的夢幻旅程。

包含「精英訓練家通行證」與「訓練家通行證」兩種。(圖／業者提供）

「PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）」2026年2月5日至3月31日首批門票，將於11月21日晚間6點起開放居住日本遊客登記抽籤，需以日本國內手機號碼進行SMS認證並註冊會員，預計12月下旬公布中籤結果，票種包含「精英訓練家通行證」與「訓練家通行證」兩種，所有類型的門票皆可進入讀賣樂園，而「精英訓練家通行證」除了可以重入進入寶可夢森林，每項遊樂設施可以優先入座，還可以領原創商品。

另針對無法進入「寶可夢森林」或只想前往草紗鎮的遊客，官方預計將於2026年夏季推出「小鎮通行證」票種。

