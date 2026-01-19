首座森林中的活動中心 中市潭子區聚興里市民活動中心開工

《圖說》潭子區聚興里市民活動中心開工動土。

〔民眾網諸葛志一臺中報導〕台中市潭子區聚興里人口突破5,000人，在立法委員楊瓊瓔積極協助下，國防部軍備局同意無償撥用土地，台中市政府投入總經費逾1,840萬元，為里民打造優質公共活動空間，工程預計今年10月完工。19日由民政局長吳世瑋與法制局長李善植共同主持開工典禮。

吳世瑋指出，感謝立法委員楊瓊瓔積極協助向國防部軍備局爭取無償撥用國有土地，活動中心基地位於新興國小旁、潭子區聯合辦公大樓後方，同時鄰近市警局與簡易棒壘球場，占地寬敞、交通便利，規劃興建地上一層樓建築，總樓地板面積約70坪，若工程順利，今年10月即可完工啟用，屆時將提供居民集會、活動及休閒等多功能友善空間。

立法委員楊瓊瓔表示，聚興里市民活動中心基地位於新興營區舊址，建築採穿透式設計，融入SDGs永續發展理念，完整保留園區既有樹木，兼顧環境保護與公共使用需求，完工後將提供里民安全、便利且具多功能性的公共活動空間。

潭子區長劉汶軒表示，聚興里市民活動中心建築設計以森林意象與淺色系立面為主軸，透過大面積採光窗引入自然光線，呼應周邊萬坪綠地的開闊視野，並運用木質材料與通透開窗，將戶外自然氛圍延伸至室內空間，地面層規劃開放式廣場、多功能活動區及等候休息區，讓民眾自在使用，整體空間與周邊森林公園景觀相互串聯，連結聚興社區休憩場域萬坪綠帶、生態步道與森林廣場，營造悠閒宜人的公共環境，打造兼具休閒、生態與藝文機能的嶄新里鄰新地標。