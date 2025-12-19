首座民營LNG接收站 麥寮動土

台塑麥寮電廠19日舉行新建燃氣複循環發電機組、天然氣接收站及南公用碼頭動土典禮，台塑石化公司董事長曹明（右四）、台電公司董事長曾文生（右五）、雲林縣長張麗善（右三）、縣議會議長黃凱（右一）出席持鏟動土。（周麗蘭攝）

台塑企業麥寮發電廠預計民國118年起由燃煤轉為燃氣（LNG）供電，天然氣接收站（六接）、燃氣機組及雲林縣府要求的南公用碼頭工程19日動土，這是全台第一個民營電廠自建的天然氣接收站。縣長張麗善強調，南公用碼頭因本案終於露出農工商綜合港的曙光，盼台塑公司妥善興建，至少要能吞吐10萬噸以上的大船。

麥寮電廠3部燃煤機組已有2部停機，最後1部本月底除役。麥電今年5月得標台電公司118年商轉燃氣機組的電力採購標案，預計118年12月31日前商轉供電。

台電公司董事長曾文生指出，全世界都在搶購天然氣機組，天然氣機組需求量比過去成長3倍，訂單前3名是大陸、美國、台灣，台灣著眼於AI資料中心需要大量用電，訂購天然氣機組排名第3。而台塑公司因有麥寮港，可以蓋自己的接收站，不需要跟中油購買天然氣，是全台第一個自建天然氣接收站的電廠。

台塑石化董事長曹明表示，不論是AI、運算中心、半導體或伺服器相關產業都需要電力，核電尚未回歸運轉，風電、光電又會受到氣候影響，麥電以LNG發電是穩定的供電來源。

張麗善表示，台塑公司讓麥寮港成為實質的工商綜合港口，可大幅降低縣內產品運輸成本。麥寮港水深24米，可容納30萬噸大船，請台塑基於專業妥善規畫，至少要能吞吐10萬噸以上的大船。

麥電天然氣接收站將設置於麥寮港「南4」碼頭，開發面積37公頃，可泊靠26萬立方公尺的液化天然氣運輸船，第一期建置2座16萬立方公尺儲槽，並以5公里輸氣管線將天然氣送至發電機組。至於燃氣複循環發電機組占地37公頃，新設2部各120萬瓩燃氣機組。