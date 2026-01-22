首座療癒系飯店開幕 嵨開安旅為台北打造療癒之山

圖 / 福泰飯店集團董事長廖炳燿(中)表示：「嵨開安旅能成為城市中的一座山，讓人隨時可以停留、呼吸、重新整理自己。」(業者提供)

【記者/李奇嶽台北報導】

福泰飯店集團旗下全新自創品牌「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」今（22）日正式開幕，以日本山形出羽三山山伏修行哲學「Uketamo – 接納一切」為核心，結合「身心靈整合」概念，回應後疫情時代的心經濟趨勢，打造城市中可安放身心、重新歸零的療癒旅宿新型態。

福泰飯店集團董事長廖炳燿表示，疫情後全球更重視身心狀態，而台灣長期處於高科技、高壓與高工時結構，失眠、焦慮與身心耗損成為普遍現象。「嵨開安旅的誕生，不只是新品牌，更是一個提問：在快速變動的時代，旅宿能否成為真正照顧人心的所在？」他並指出，集團近年推動國際布局，包含於日本熊本推動新事業 FORMOSA HILLS，將跨域經驗回饋到台灣品牌實踐。

嵨開安旅以「在城市裡長出的一座山」為概念，從空氣、飲水到空間細節，讓療癒成為日常感受。全館中央空調導入 ifD 電子集塵與 BPI 雙極離子技術，111 間客房配置抑菌效能達 99.92% 的專業空氣設備；飲水系統採用 G+ 奈米過濾，去除雜質同時保留天然 8 大礦物質，讓每一次呼吸與飲水都成為穩定身心的起點。

空間設計以「不飯店」語彙引導自然慢下來：迎賓大廳以雲杉構築如山林交錯的結構，牆面採手工塗抹呈現自然紋理；樓梯間以低飽和色彩與水泥石階營造「室內參道」氛圍，並設置日本山形緞通團隊特製織畫《山を仰ぐ》，以靛藍至曙白的漸層象徵心境由靜入明。

圖 / 客房以低視覺噪音、溫潤木質與草地紋理地毯打造放鬆感受(李奇嶽攝影)

客房以低視覺噪音、溫潤木質與草地紋理地毯打造放鬆感受，並備台灣在地小農茶飲，讓「回房泡一壺茶」成為靜心儀式；房內影音系統提供呼吸練習、體位引導與克里亞瑜伽內容，旅人不必離房也能進行身心練習。另設「木守茶席 KIMAMORI」全預約制體驗，由茶師依當日天候選茶，每場限五位、90 分鐘在茶香中回到與自己對話的節奏。

飲食方面以「Plant Forward」為理念，位於五樓的 Bliss & Bone 推出以植物性食材為主、蛋白質為輔的早餐新菜單；一樓 MN | ZO Café & Pizza 以自然發酵與 48 小時慢發酵工法呈現更易消化的麵體，延續地中海飲食精神，強調低負擔、高營養密度與食材原味。

此外，嵨開安旅攜手來自尼泊爾的 Avata Wellness Taipei，導入傳統瑜伽呼吸、聲音療癒、冥想靜坐與克里亞瑜伽等課程，入住旅人於住宿期間可體驗早、午、晚任一課程；同時也對外開放，並規劃企業團體放鬆方案，讓身心覺察回到城市日常。

福泰飯店集團：2004 年創立，旗下 5 大品牌、全台 9 間分店，員工逾 400 人，並積極接軌國際，而旗下新品牌「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」：以「Uketamo – 接納一切」為品牌精神，整合茶席文化、聲音療癒與身心平衡課程，打造城市中的靜謐療癒居所。