首座綠電RE100城市 用安全檢驗核三

周春米表示，核三重啟須經台電與原子能委員會的安全調查；以地方政府而言，一定會以鄉親權益為前提來審慎要求。（羅琦文攝）

在環境永續與產業升級的全球議題下，屏東縣於民國111年成為全台第一個達到民生綠電RE100的城市，縣長周春米指出，綠電是台灣企業立足世界的後盾，雖然有些廠商不爭氣，頻頻發生弊端，但「這些都沒有在屏東發生，我們非常有為有守」，做得不好就修正，但確定的是，綠電還是產業永續的方向。

周春米接受《中國時報》專訪時談到屏東能源政策，她直言，現在網路太發達，回過來吞噬正軌的社會能量及價值，一個訊息很可能被放大，但未必代表所有事實，可是社會大眾就受到影響。

像綠電就是如此，大家現在不怎麼討論綠能，因此容易被抹黑。周春米無奈笑稱，「我現在這樣講，也很怕被黑」。

但她直言，現在全球共識是環境永續，台灣之所以能在世界立足，是因為我們貿易很強，台灣企業在世界各國做生意，所生產的東西又可以回過頭來保護台灣，而這個前提就是要有綠電，這是現今世界貿易共同遵循的價值，「政府的綠電政策基本上是對的，但可以要求更嚴格的規範，像日本的綠電就做得很好。」

能源議題擴及到核三公投與是否重啟核電等話題，周春米直言，核三公投案基本上就是假議題，投到最後就是「nothing」，社會沒有得到好處，還是走回法律的規範。

以自己的立場來說，就是「安全」兩個字，這是沒有任何可以讓步的空間，周春米說，核三重啟須經台電與原子能委員會的安全調查；以地方政府而言，一定會以鄉親權益為前提來審慎要求，檢驗核三是否延役的決定。