首座運動館抵嘉 免費體驗至11月5日

嘉義縣第一座全民運動館「水上鄉全民運動館」30日由縣長翁章梁（前排左六）、運動部次長鄭世忠（前排左五）等官員及民代剪綵啟用。（廖素慧攝）

斥資1.8億餘元興建的嘉義縣第一座全民運動館「水上鄉全民運動館」30日剪綵啟用，即日起至11月5日試營運期間全館免費體驗使用，縣長翁章梁鼓勵大家來運動，期許經驗豐富的委外團隊能帶動場館成功營運。

嘉義縣水上鄉全民運動館於2023年5月19日動工，今年5月竣工，運動部（前教育部體育署）補助1億元，縣政府自籌8749萬餘元，縣府依促進民間參與公共建設法，以ROT方式委外經營，由褆姆股份有限公司取得8年經營權。

運動館總樓地板面積3114平方公尺（約951坪），承包商投入1200萬元建置設施，包括多功能活動教室、瑜珈韻律教室、健身房、飛輪教室、綜合教室、全齡體適能訓練場及6座羽球場等空間。營業時間上午6點至晚上10點，僅農曆除夕及大年初一兩天休館。

翁章梁說，10月30日至11月5日試營運期間全館免費體驗使用，施工期間他來視察工程，最擔心一件事就是開館以後營運不成功，但承包商許先生說他在全國各地經營15個場館皆成功，對水上這座嘉義縣第一座全民運動館有信心能成功營運，業者有信心，他就放心。

翁章梁說，全民運動館獲中央補助1億元，工期遭遇工物料漲價，縣府再籌8749萬餘元，以維持整體規模能依原規畫，不致於縮水、設施功能不會跟著受限，使用者付費、到專業場館接受專業教練指導，已形成風氣，運動效果也更好。

運動部次長鄭世忠說，體育是賴清德總統重視的政策，未來運動部會與嘉義縣攜手合作推動社區聯賽、社區俱樂部成立，請大家拭目以待。