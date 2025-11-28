首座「永續庇護園區」北市副市長為憨寶貝打氣

台北市副市長林奕華與育成社福憨寶貝及工作團隊暖心互動

「您好，歡迎光臨！」笑容可掬的憨寶貝大聲地說。11月27日感恩節這天，台北市副市長林奕華特地前往全國第一座「永續庇護園區」，園區為「育成洗車中心」及「育成蕃薯藤餐廳」兩家庇護工場的重建工程，座落於建國南路、濟南路口橋下，全新木構和低碳鋼與玻璃的清新設計，將是台北新地標，更是許多台北市民引頸期盼的消費場域。林奕華副市長特地來探望憨寶貝的訓練情況，讓將近兩年打掉重練、辛苦籌備的團隊備感溫暖。

全台首座結合低碳、都市美學的庇護工場

廣告 廣告

即將開幕的「育成社福 永續庇護園區」是全國第一座結合社會福利、友善職場、低碳環保與都市美學的庇護工場，提供洗車、餐飲、商店、多功能會議室租借等複合式的服務。該建築由國內知名的潘冀聯合建築師事務所設計，榮獲內政部「淨零建築設計大賞」，林奕華副市長在現場聽取了導覽後，了解該案以木構結合回收鋼構作為主結構，整體碳排較傳統建築降低22%，減碳相當於30公頃森林一年的固碳量，在社福照顧還能珍惜地球資源，感到相當讚賞。

「育成社福永續庇護園區」餐廳

水患化為正向資源 首度建置雨水回收系統

有鑑於工場過去飽受噪音、淹水之苦，這次的重建，整合了高架橋落水管導流，接收雨水回收循環使用於園區的澆灌、清潔用水，不僅減少自來水消耗，更有效改善橋下淹水問題，將環境挑戰轉化為永續資源。

林奕華副市長表示「園區維持基地面積，但建築師的魔法使得坪效放大，而且明亮通透，空間高挑舒適，驚奇地令人完全不會感到這是橋下的建物。重建後，不僅讓憨寶貝有友善的工作環境，同時讓洗車、餐廳、商店能夠通行無阻，真是大大提升服務市民的品質，令人讚賞。」

「育成社福永續庇護園區」洗車中心

關懷打氣 共創友善未來

林副市長與憨寶貝、就服員親切互祝感恩節快樂，肯定全體工作人員的辛勞付出，並鼓勵憨寶貝們以自信心迎接新環境。她強調，市府將持續完善身心障礙者的就業輔導體系，讓每位憨寶貝都能獲得適性就業機會，在友善環境中發揮潛能，實現自我價值，共同打造更溫暖的社會環境。林副市長也呼籲，市民朋友一起支持永續庇護園區，她於去年育成社福基金會決定原址重建招募VIP時，就率先捲袖支持，相信這是社會參與最好的循環。

台北市副市長林奕華與育成社福憨寶貝及工作團隊暖心互動

撰文、攝影／育成社福基金會