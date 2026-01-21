首張醫療企業卡問世 助攻院所金流數位化

醫療數位化不只服務病患及家屬，更進一步運用在院所金流管理上。醫療科技公司「翔評互動AlleyPin」與遠東銀行，共同推出「AlleyPin Nova聯名企業卡」，各診所、藥局申辦後，即能整合醫療採購、付款、帳戶管理，推動帳務作業e化。台灣大哥大也鎖定醫療產業推動「M+企業總機」，串接醫療資訊系統後，一旦醫師接獲危急通報即可立刻回傳醫囑，加速決策效率。

台灣醫療服務世界聞名，但人力資源短缺、金流與營運問題常讓管理者束手無策。專門推展醫療數位轉型、在台市占率達35%的醫療科技公司AlleyPin，與遠銀社群銀行Bankee聯手，於今(21)日發行首張醫療產業專用的企業卡「遠銀AlleyPin Nova聯名卡」。當診所、藥局刷卡採購醫療用品、器材，不須再由個人「墊錢」，還能將醫療產業後端的金流數位化，有效降低行政成本。

「遠銀AlleyPin Nova聯名卡」以事業體為申辦主體，不占用負責人個人信用額度，可清楚區隔公私支出，從採購藥品、醫耗材到設備都能刷卡付款。同時，相關採購與支出資訊全數整合在AlleyPin開發的「1.Talk系統平台」，系統化管理所有開銷，讓負責人清楚的掌握採購支出狀況，也讓帳戶更透明、提升管理效率。

遠東銀行AI數位金融事業群副總經理戴松志表示，國內各診所、藥局每年採購醫材、藥品的規模高達3,000億元，透過企業聯名卡能在醫療機構與供應商間，建立穩定的金流管道，醫療院所也不必額外的員工專職處理帳務。首波發卡對象鎖定AlleyPin合作的2,000家醫療機構，未來將推廣至大型連鎖醫院、藥局，預定目標為整體市場的10%成為遠銀客戶。

台灣大哥大則將企業通訊解決方案「M+企業總機」，延伸至醫療產業。現行的單向簡訊服務，難以應付醫療時的各種緊急狀況，M+能藉由API串接醫療院所系統，並建置「雙向即時回饋」機制。醫師在接獲會診通知或危急通報後，能直接回傳醫囑，即時更新病歷記錄。子帳號分層管理機制可針對各科獨立管控發布訊息，不必再「全院廣播」。6月30日前申辦，享月租費5折與分機互撥免費。

