首張醫療企業卡登場！醫療新創AlleyPin曝全新焦點 帳務痛點靠這招解決

專注於AI應用與醫療數位轉型的醫療科技公司翔評互動（AlleyPin）昨（21）日宣布，攜手遠東商銀（2845）旗下Bankee社群銀行，共同推出「AlleyPin Nova聯名信用卡（企業卡）」，以醫療採購與財務管理為核心，協助診所、藥局等醫療機構實現系統化付款與帳務整合，推動營運管理的數位化轉型，為台灣醫療產業導入專屬的MedTech（醫療科技）+ FinTech（金融科技）整合應用。

醫療數位化不該只看病患端？AlleyPin如何補上營運數位化的缺口？

AlleyPin共同創辦人暨營運長羅偉誠表示，「醫療數位化不應只停留在病患端，更應延伸至金流與營運管理。許多診所在導入數位病患服務後，仍仰賴傳統方式進行報銷與帳務處理，不僅行政負擔高，也缺乏透明性」。

他透露，遠東商銀大約在2024年底表達合作意願，籌備約1年多時間，未來透過Nova聯名信用卡（企業卡），AlleyPin協助醫療機構數位化採購與付款流程，讓金流清楚可控並降低行政成本，進而建立更具競爭力的數位營運模式，讓專業人員能專注於病患照護，同時提升整體經營韌性。

羅偉誠指出，AlleyPin借鏡日本等亞太先行市場的經驗，將企業卡導入醫療機構的採購管理中，透過旗下1.Talk醫點通PRM（Patient Relationship Management，病患關係管理）系統，讓診所在後台可同步檢視採購與付款資訊，實現帳務資料整合與支出透明化，逐步改善過去帳務分散、人工對帳效率低等問題，推進醫療產業邁向數位支付與金流管理的新階段。

金融數位轉型不只科技？聯名信用卡如何解決帳務痛點？

遠東商銀AI數位金融事業群副總經理戴松志表示，「過去醫療採購的支付端長期被忽略，如今透過企業聯名卡整合方案，能在醫療機構與供應商之間建立安全、高效率且合規的數位橋樑」。

「AlleyPin Nova聯名信用卡（企業卡）」針對醫療機構的實際場景設計，具備多項特色：

以事業體為申辦主體，不占用負責人個人信用額度，明確區隔公私帳務； 支援醫療採購場景，可直接刷卡支付藥品、醫耗材、設備等費用，取代現金與支票的不便； 提供現金回饋折抵帳單，提升資金調度彈性； 可整合至1.Talk系統平台，自動化呈現採購與支出資訊，提升帳務透明度與效率。

下一步怎麼走？AlleyPin如何擴大數位採購生態系？

AlleyPin表示，未來將以此聯名信用卡為核心，持續拓展合作醫療機構與供應商範圍，推動台灣醫療產業建立可複製、可擴展的數位採購與付款模式。同時也將深化AI應用，延伸1.Talk平台的智慧營運功能，承襲2025年底推出的1.Talk AI Agent診所智慧助理技術，能自動處理八成以上重複性客服對話，減輕人力負擔並強化營運穩定度。

