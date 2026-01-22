首張「1200萬大吉利」開出！越南移工摸彌勒佛肚爽中獎

台灣彩券公司證實，今年全國首張「1200萬大吉利」刮刮樂頭獎已經開出，得主是一名越南籍年輕男性移工，當時他一手拿著刮到一半的刮刮樂，另一手輕摸彌勒佛的肚子，沒想到真的幸運中獎。

首張1200萬大吉利刮刮樂頭獎開出。（圖／台彩提供）

店內供奉的彌勒佛。（圖／台彩提供）

中獎地點位於高雄市岡山區新樂街52之3號「籤上籤彩券行」，根據彩券行代理人林小姐轉述，中獎當天有3名越南籍客人結伴前來購買刮刮樂，其中一人接連購買多張「1200萬大吉利」。當這名越南移工刮到最後一張時，抬頭注意到店內供奉的彌勒佛笑容燦爛，突然靈機一動，一手拿著刮到一半的「1200萬大吉利」，另一手輕摸彌勒佛的肚子，用不太標準的中文虔誠地說：「希望這張讓我中大獎」，沒想到竟幸運刮中頭獎1200萬元。林小姐開心表示，原來彌勒佛好運加持是不挑人、不分國籍的。

延伸閱讀

詐騙新招！LINE綁定帳號整組被盜 官方警示

今晨最凍8.7度！北台整天濕冷 1/27又一波冷空氣

雨彈來襲！北北基3縣市大雨特報