首張2千萬刮刮樂開出來了！獎落這縣市

刮刮樂開出2000萬大獎。（圖／台彩）





台灣彩券公司今（3）日表示，首張「2000萬超級紅包」刮刮樂已在基隆刮出，中獎人完成預約領獎，確定可在農曆年前入袋。台彩指出，該款刮刮樂仍有9張頭獎2000萬元尚未開出，百萬元等級獎項則已刮出42個。

為搶攻春節買氣，台彩在春節前共發行15款刮刮樂，合計提供1479個百萬元以上獎項、總獎金逾399億元，刷新歷年春節前發行紀錄。其中面額最大、頭獎最高的「2000萬超級紅包」設有10個頭獎，本次開出的首張頭獎由基隆一名移動型刮刮樂經銷商售出，經銷商申請的主要銷售地點涵蓋夜市、廟口與菜市場。

台彩董事長黃志宜表示，中獎人已親自致電台彩預約並完成驗證，也已約定領獎時間；由於中獎金額未達億元，台彩不會安排接見，中獎人依規定至指定銀行領獎即可。

此外，台彩今日也推出全新吉祥物團體「哈啾咪」，由以喜鵲為原型設計的「瑞力酷」，以及靈感來自象徵招財寓意石虎的「灣得福」組合而成；與「哈啾咪」聯名的刮刮樂同步於春節前壓軸上市，延續新春買氣。

