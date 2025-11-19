首戰告捷！台鋼科大許佳琪初參賽 奪大專匹克球銅牌

▲2025大專匹克球錦標賽，台鋼科大許佳琪勇奪公開女子單打銅牌。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】2025大專匹克球錦標賽於114年11月7日至11月9日假樹德科技大學舉行，共有來自全國24所大專院校，約300名優秀匹克球選手參賽，台鋼科大許佳琪參加公開女生組單打賽獲得銅牌，表現優異令人讚賞。

2025大專匹克球錦標賽由中華民國大專院體育總會主辦，大專匹克球委員會及樹德科技大學承辦。台鋼科大今年首度參賽，休閒運動管理系一年級許佳琪同學就獲得公開女生組單打銅牌實屬不易，全學師生均為她的表現感到驕傲與榮耀。

台鋼科大匹克球隊指導教練休閒運動管理系廖清海副教授表示，匹克球是台灣近幾年新興的運動，是一種融合網球、羽球和桌球這三種隔網揮拍擊球的競技運動，目前世界上已經開始有職業賽，各國都大力推展本項運動。本次台鋼科大參賽的許佳琪同學在國高中時期是網球專長選手，進入本校就讀前尚未接觸過匹克球，但是利用課餘時間認真練習，再加上她優越的天賦條件，因此技術突飛猛進，才能在今年大專匹克球比賽中獲得佳績。

許佳琪同學表示要感謝學校設置完善的體育館匹克球場及健身中心訓練體能，讓她可以專心訓練比賽，爭取佳績為校爭光。校長陳天惠表示，在台鋼集團的支持下，學校每年提供優渥獎學金，讓同學可以安心就學，許佳琪就是學校今年重點培養，領有春耕育才計畫獎學金的同學，台鋼科大擁有優勢的產學合作，教學重視實務操作，保障學生就業，同學們未來必定能在各個領域大放異彩。（圖╱台鋼科大提供）