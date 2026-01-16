首戰澳網秒出局⋯費德勒全程目睹笑虧一句話 周杰倫尷尬低頭：好糗
天王周杰倫日前受邀參加澳洲網球公開賽首度舉辦的「1分大滿貫」表演賽，對戰24歲的澳洲業餘冠軍Petar Jovic。沒想到對手一上場就祭出火速Ace球直攻底線，周董連拍子都還沒舉起就宣告淘汰。更令他尷尬的是，這一幕竟然被他的偶像、網球傳奇費德勒（Roger Federer）全程目睹！
賽後，周杰倫在看台區驚喜巧遇費德勒。兩人寒暄時，周杰倫主動提到了昨天的比賽，沒想到費德勒立刻露出專業又調皮的微笑，直言自己有看轉播，並幽默反問：「我當時在想，你的反應呢？我以為你已經準備好要用反拍接球了。」
這番來自「網壇球王」的直白點評，讓周杰倫瞬間尷尬破功，連忙解釋對手的發球速度快到他根本反應不過來，只能自嘲說：「也許明年（再來挑戰）吧！」
隨後，周杰倫在社群平台上分享了這段與費德勒交流的影片，並寫下大大的「好糗！竟然被Roger看到昨天的Ace」。兩人最後也開心合影，合照中周杰倫雖略顯羞澀，但追星成功的喜悅藏不住。
