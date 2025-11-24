首批中國大閘蟹來了！較往年小漲 饕客照買單

中國進口的大閘蟹10月底因為藥物超標，沒有通過食安檢驗，如今新的一批檢驗過關。（圖／東森新聞）





終於可以品嘗中國進口的大閘蟹！10月底因為藥物超標，沒有通過食安檢驗，無法進到台灣市場。如今新的一批檢驗過關，不少饕客終於能吃上最鮮甜的滋味。目前宜蘭地區4到6.5兩的大閘蟹，價格落在450元到650元以內，業者說比往年稍微貴了一些，但饕客說好吃就好照樣買單。

顧客vs.記者：「哇爆漿。」

掰開大閘蟹，裡頭金黃色蟹膏，多到快要滿出來，挖一口放進嘴裡真的好幸福。

顧客：「很濃稠有一個香氣在，就殘留在嘴巴裡面。」

廣告 廣告

民眾吃的津津有味，畢竟真的等好久，因為早在1個月前，中國進口的3900多公斤大閘蟹被發現含有禁止檢出的動物用藥「磺胺嘧(ㄇ一ˋ)啶(ㄉ一ㄥˋ)」，沒通過檢驗，無法流入台灣市場，如今新的一批檢驗過關，民眾終於能吃到最鮮甜的滋味。

海產業者蕭老闆：「紅色的話這個就是，母的大閘蟹才有的蟹黃，公的黃膏一般會再更香一點，公的還有一個特別的點，他底下還有白膏，吃起來會黏稠，是很多老饕喜歡吃的地方。」

大閘蟹有分紅膏白膏，紅膏來自母蟹體內，口感濃郁就像蛋黃，而白膏是公蟹才有口感清爽滑順，越冷白膏產量越多，每年10月到12月是大閘蟹產季，業者表示現階段產量供應正常。

海產業者蕭老闆：「今年因為前面一個月都沒有，所以說現在，也算是又重新出來，所以說價格方面都不會有調整，還是比往年算是貴。」

宜蘭地區目前小隻大閘蟹重量約3兩，一隻價格落在300多塊，而大隻大閘蟹重量約4到6.5兩，價格則落在450-650元。

而苗栗地區也有大閘蟹，3兩重的大閘蟹價格也是落在350元上下，不過再大隻一點的大閘蟹還可能達到8兩重，價格約是1500元，但機率只有千分之3，少之又少。

大閘蟹重新開放，雖然時間來得晚，卻依舊肥美香甜，愛吃大閘蟹的老饕有口福了。

更多東森新聞報導

亞灣馬光中醫全新開幕 亞洲新灣區核心再添醫療量能

內行人揭密50嵐神秘LOGO！一票人認：看不懂

桃園慈護宮乙巳年「酬恩五朝圓醮」盛大啟動圓滿落幕

