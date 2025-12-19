首批售中輝達H200晶片即將放行？路透：川普政府已展開內部審查

美國商務部展開對輝達H200晶片出口中國的檢視流程。路透社



美國總統川普上周宣布，將允許輝達（NVIDIA）銷售H200晶片至中國市場。根據路透社最新報導，美國政府內部已開始展開審查，而此流程進展攸關輝達何時可將首批H200晶片交付中國客戶。

路透社週四（12/18）引述5名知情人士報導，負責監管出口政策的商務部已將輝達的H200晶片出口許可申請送往能源部和國防部進行檢視。

一名不具名政府官員向路透社強調，檢視工作將會全面且徹底執行，「絕對不會敷衍了事」。

根據相關出口規範，這些部門須在30天內進行檢視。至於是否通過出口許可，最終的決定權還是在川普手上。

商務部和輝達不願對上述消息發表評論。白宮發言人也未對進行出口許可檢視做出直接回應，僅表示「川普政府致力於維護美國科技的霸主地位，不會再國家安全上有所妥協」。

川普本月8日宣布將允許輝達銷售H200晶片至中國市場，並稱輝達會將25%營利上繳美國政府。

H200晶片為輝達兩年前開發製造，比前一代的H100晶片擁有更高寬頻記憶體，處理數據的效能更強。有報告指出，H200晶片和目前輝達獲准銷往中國的H20晶片相比，效能是其6倍。報告還說，H200晶片可讓中國的AI實驗室打造出和美國效能相當的AI超級電腦，只是價格更貴。

川普政府宣布將放行H200晶片的消息引來許多華府對中鷹派的不滿，擔憂恐讓中國在AI競賽跑道上急起直追。但包括白宮AI顧問塞克斯（David Sacks）在內的多位川普政府高層則主張，唯有讓輝達H200晶片進入中國市場，才能延緩競爭對手華為發展AI並主導中國市場的進程。

