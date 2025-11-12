首批普發一萬陸續入帳 他好奇「大家打算怎麼花？」網曝計畫

首批普發一萬陸續入帳，有網友坦言十分猶豫要怎麼使用這筆錢，忍不住好奇其他網友的想法，「實用跟快樂好難選，想問大家普發金打算拿來做什麼？」掀起網友熱議。

有網友在論壇Dcard發文，坦言十分猶豫要怎麼使用普發一萬元，自己除了有想換機車的念頭之外，也覺得可以拿來買喜歡的東西，對此十分兩難，忍不住好奇其他網友的想法，「實用跟快樂好難選，想問大家普發金打算拿來做什麼？」

不少網友給建議「當然是實用啊，一台機車6～7萬用好幾年，現在舊換新補助很多+普發+普發優惠，幹嘛不買？」、「買新機車也很開心」、「向現實低頭吧兄弟...與其買買了之後又浪費的東西，不如無痛換車」、「訂車吧，不會後悔的」。

也有網友分享「都要冬天了，幫自己的衣櫃補貨比較實際」、「去趟Costco都不夠…」、「考研的報名費...」、「全部買化妝品」、「信用卡繳完根本就沒了」、「All in 駕訓班學費再補幾千」、「報了駕訓班，很開心終於有錢可以去考試了！」、「一個月房租都不夠就沒了」

「旅遊基金」、「買菜」、「All in到我的生活費，10000塊大概1個月就用光了」、「我要來買除濕機」、「筆電XD」、「換新眼鏡 ，買冬天用的棉被還有一些消耗品」、「歐印送人的禮物，啪，沒了」、「修摩托車、買褲子、書」、「房租」、「雙11買買生活用品」、「拿來繳小孩幼稚園月費」、「All in 學費」。

