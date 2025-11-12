首批普發入帳中！四種情況「直接入帳族」今天看不到一萬元

首批普發今日入帳，可以收到的包含先上網「登記入帳」（5至9日、10日且系統檢核過關）以及直接入帳的2類民眾。（圖片來源／信傳媒編輯台）

12日一早，不少民眾打開手機，就收到銀行簡訊通知「1萬元已入帳」，這一波「全民+1 政府相挺」普發現金正式開匯。不過，財政部提醒，雖然多數習慣領年金、津貼或退休金的族群都在「直接入帳」名單內，但仍有4種情況今天不會看到這筆1萬元進帳。

這4種情況包括：最近帳戶曾發生年金或津貼退匯紀錄者、是以海外帳戶領取相關給付者、平常是用匯票或支票領錢者，以及領勞保、職災保或國保遺屬年金，但款項匯入其他受益人帳戶者。這些人即使平常固定有領政府給付，也不會在12日自動多出1萬元，必須改用登記入帳、ATM或郵局臨櫃等其他管道申領。

換言之，今天看到1萬元自動入帳與否，關鍵就在是否符合直接入帳資格，以及金融帳戶是否正常、在國內且留有本人資料；若擔心自己屬於上述4種情況之一，或查詢發現「尚未登記」，就要儘快改走其他領取路徑，以免誤以為政府「忘記匯」而白白錯過時間。

5至9日預先登記、10日登記且過關，與直接入帳同於今天發放

財政部表示，「全民+1 政府相挺」普發現金提供多元領取管道，官網在11月5日至9日先開放預登記，並自11月10日起全面開放登記。凡是在預登記期間或11月10日當天完成登記，且經系統檢核成功者，款項會自11月11日18時起，到11月12日依各銀行作業程序陸續入帳。

也就是說，完成網路登記且資格無誤的民眾，原則上在12日就可以看到1萬元匯入指定的金融帳戶。同一天，屬於政府「直接入帳」的對象，普發現金也會直接匯入原本用來領取年金、津貼或退休金的帳戶，無須額外上網申請或填寫資料。

財政部強調，這些例行性領取政府津貼或年金的民眾，包括勞工保險年金、勞工職業災害保險年金、國民年金各項年金給付等，只要原本就固定匯入本國金融帳戶，就會在12日自動收到這筆1萬元。

財政部也提醒，民眾可主動補登存摺，或透過網路銀行、行動銀行查詢交易明細確認是否入帳。若官網顯示款項已於11月12日入帳某一金融帳戶，但補摺仍看不到這筆1萬元，應洽該帳戶所屬郵局或金融機構，由櫃檯人員協助查詢。

11類對象免登記，但有4種情況不在直接入帳名單

這次普發現金的直接入帳對象，總共有11類。財政部說明，包括：領有勞保各項年金給付者（老年年金、失能年金、遺屬年金）、領有勞工職業災害保險年金者、領有國民年金各項年金給付者（老年、遺屬、身心障礙及相關基本保證年金與原住民給付）、領有老年農民福利津貼及農民退休儲金者、領有勞工退休金月退休金者，都是直接入帳對象。

此外，領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼者，以及依「國軍退除役官兵就養安置辦法」採全部供給制安置就養之榮民，或依《兒童及少年福利與權益保障法》安置之兒少，也納入直接入帳。各級政府機關因公派駐國外且目前於國內無戶籍的人員及其具有我國國籍的眷屬，也一併適用。

上述族群，只要原本給付就是匯入本國金融帳戶，就不必再上網登記。

不過，財政部也點出，有4種情況雖然平時有領年金、津貼或退休（儲）金，但並未納入這次直接入帳名單。 1.近期帳戶曾發生年金給付、津貼或退休（儲）金退匯紀錄者，為避免普發現金再次退匯，影響領取時間，因此排除在外。 2.使用海外帳戶領取相關給付者，因本次直接入帳限本國金融帳戶，亦不適用。 3.以匯票、支票方式領取給付者，由於政府手上沒有本人金融帳戶資料，自然無法直接匯入普發現金。 4.領有勞保、職業災保或國保遺屬年金，但選擇匯入「其他受益人帳戶」者，同樣因政府沒有請領人本人的帳戶資訊，所以沒有列入直接入帳名單。

對於上述未納入直接入帳的情況，財政部表示，民眾仍可透過其他管道領錢。若官網查詢顯示為「尚未登記」，就代表尚未成功安排入帳或入帳失敗，請改用「登記入帳」、ATM領現或郵局領現等方式申領，仍可快速拿到現金。

上網查結果、多元管道領錢，財政部籲提高防詐意識

為方便民眾掌握入帳情形，「全民+1 政府相挺」官網自11月13日起開放查詢登記結果。民眾可進入官網首頁點選「查詢登記結果」，輸入本人或代領人身分證統一編號或居留證統一證號，再輸入發放對象健保卡號，送出後即可查詢，一次僅能查詢一位。如因資料填寫錯誤導致登記失敗或入帳失敗，系統會在頁面提示原因，並開放重新登記。

如果沒有選擇入帳，也可以等到實體領現管道開放。依規畫，ATM領現管道自11月17日開放，郵局臨櫃領現則自11月24日起受理。民眾可依自身需求與便利性選擇適合的方式領取1萬元普發現金。

同時，財政部再次提醒，政府不會主動發送簡訊或電子郵件，要民眾點擊連結領錢或登錄；也不會打電話要求到ATM或透過網路銀行操作轉帳。普發現金相關資訊應以官方網站公布內容為準。若收到可疑簡訊或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙集團趁機行騙。

